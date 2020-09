Standigm s'associe à Excelra pour améliorer son processus de découverte de médicaments axé sur l'IA grâce à GOSTAR

HYDERABAD, Inde et SÉOUL, Corée du Sud, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Excelra, une entreprise mondiale spécialisée en science et en analyse des données, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Standigm Inc., une entreprise qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour la découverte et le développement de nouveaux médicaments.

Dans le cadre de cette entente, Excelra permettra à Standigm Inc. d'utiliser sa plateforme d'information sur la chimie médicinale des petites molécules GOSTAR, laquelle fournit des renseignements complets portant sur plus de 8 millions de composés qui sont sélectionnés manuellement à partir de 3 millions de brevets et de 200 000 articles de revues. La base de données contient plus de 28 millions éléments de données associés aux rapports structure-activité. La base de données relationnelle bien structurée peut avoir diverses applications à différentes étapes du cycle de découverte et de développement de nouveaux médicaments et aide à la validation des cibles, à l'identification de touches, ainsi qu'à l'identification et à l'optimisation précoces des têtes de série.

Hanjo Kim, chef d'équipe de la plateforme, Standigm Inc., a déclaré : « Il est important, pour une entreprise spécialisée dans la découverte de nouveaux médicaments fondée sur l'IA, d'avoir accès à des données sur les rapports structure-activité de grande qualité. Nos plateformes technologiques, Standigm BESTTM, Standigm ASKTM et Standigm InsightTM, intègrent beaucoup de données pour générer des idées novatrices, notamment sur la façon de trouver de nouvelles cibles, d'élaborer des modèles prédictifs et de concevoir de têtes de séries. J'espère que GOSTAR pourra faciliter ce processus. »

Raveendra Dayam, directeur des services de chimie d'Excelra, a indiqué : « GOSTAR est la plus importante source d'interactions déterminées expérimentalement entre des millions de petites molécules et la plupart des cibles médicamenteuses potentielles. Cette plateforme offre une vue d'ensemble complète de millions de composés, en reliant la structure chimique aux activités biologiques, pharmacologiques et thérapeutiques. Les ensembles de données y figurant sont au cœur des programmes de découverte de médicaments axés sur l'IA et l'apprentissage artificiel qui appuient la découverte rapide de nouveaux candidats-médicaments. »

À propos de Standigm

Standigm Inc. est une entreprise spécialisée dans la découverte de nouveaux médicaments axée sur l'intelligence artificielle (IA). En appliquant sa propre IA novatrice au monde réel, Standigm Inc. élimine toute incertitude du processus de découverte de médicaments et met au point des candidats thérapeutiques déterminés à atteindre leurs objectifs. À la recherche de l'industrialisation complète de la découverte de médicaments axée sur l'IA, Standigm Inc. a réussi à automatiser le processus de structure moléculaire (Dark MolFactory™). Cette automatisation a été étendue à l'ensemble du processus de découverte de nouveaux médicaments fondé sur les plateformes d'IA de Standigm, notamment Standigm ASKTM (découverte des cibles), Standigm BESTTM (sélection des têtes de séries) et Standigm InsightTM (repositionnement des médicaments). Consultez le site www.standigm.com.

À propos d'Excelra

Les solutions de science et d'analyse des données d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences du vivant. L'avantage d'Excelra provient d'une fusion harmonieuse d'actifs exclusifs de données, d'une expertise approfondie du domaine et de la science des données afin d'accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments. www.excelra.com

