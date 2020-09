-Standigm se asocia con Excelra parar GOSTAR para mejorar su proceso de descubrimiento de fármacos impulsado por IA

HYDERABAD, India y SEOUL, Corea del Sur, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Excelra, una empresa global de ciencia de datos y análisis de datos, anunció hoy su colaboración con Standigm Inc., una empresa que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para el descubrimiento y desarrollo de fármacos.

En virtud del acuerdo, Excelra proporcionará su plataforma de inteligencia química medicinal de moléculas pequeñas GOSTAR a Standigm Inc. GOSTAR proporciona información completa que abarca más de 8 millones de compuestos, organizados manualmente a partir de 3 millones de patentes y 200.000 artículos de revistas. La base de datos contiene más de 28 millones de puntos de datos asociados SAR. La base de datos relacional bien estructurada se puede utilizar para diversas aplicaciones en diferentes etapas del ciclo de vida de descubrimiento y desarrollo de fármacos y ayuda en la validación de objetivos, identificación de éxitos, identificación temprana de clientes potenciales y optimización.

Hanjo Kim, Líder del equipo de plataforma, Standigm Inc., dijo: "Para una empresa de descubrimiento de fármacos basada en IA, los datos SAR de alta calidad son de gran importancia. Nuestras tecnologías de plataforma, Standigm BEST™, Standigm ASK™ y Standigm Insight™ integran una gran cantidad de datos para generar ideas innovadoras, incluyendo la búsqueda de nuevos objetivos, el desarrollo de modelos predictivos y el diseño de nuevos compuestos de series principales. Espero que GOSTAR pueda ayudar a este proceso."

Raveendra Dayam, Director de Servicios Químicos, Excelra, dijo: "GOSTAR es la mayor fuente de interacciones determinadas experimentalmente de millones de moléculas pequeñas con la mayoría de los objetivos potenciales de fármacos. La plataforma ofrece una visión general completa de millones de compuestos, vinculando la estructura química con actividades biológicas, farmacológicas y terapéuticas. Estos conjuntos de datos son fundamentales para los programas de descubrimiento de fármacos impulsados por IA/ML que apoyan el descubrimiento rápido de nuevos candidatos a medicamentos."

Acerca de Standigm:

Standigm Inc. es una compañía de descubrimiento de fármacos impulsada por Inteligencia Artificial (IA). Aplicando su propia IA innovadora al mundo real, Standigm Inc. elimina la incertidumbre en el proceso de descubrimiento de fármacos y desarrolla candidatos terapéuticos preparados para el éxito. En busca de un descubrimiento de fármacos industrializadores totalmente apilados e impulsado por IA, Standigm Inc. ha logrado la automatización del flujo de trabajo de diseño molecular (Dark MolFactory™) y el esfuerzo de automatización se ha expandido a todo el proceso de descubrimiento de fármacos basado en plataformas de IA de Standigm, incluyendo Standigm ASK™ (descubrimiento de objetivos), Standigm BEST™ (selección potencial), y Standigm Insight™ (reutilización de fármacos). Visite www.standigm.com

Acerca de Excelra:

Las soluciones de ciencia de datos y análisis de datos de Excelra potencian la innovación en ciencias de la vida. Excelra Edge proviene de una fusión perfecta de activos de datos patentados, experiencia en dominios y ciencia de datos, para acelerar el descubrimiento y desarrollo de fármacos. www.excelra.com

