Stanford Children's Health lanza programa virtual de prevención del VIH

STANFORD, California,, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Stanford Children's Health lanzó el Programa virtual de profilaxis de preexposición (PrEP) de Stanford Medicine para adolescentes y jóvenes adultos, el cual ofrece servicios de prevención del VIH accesibles e integrales, incluyendo el tratamiento PrEP, con un equipo permanente de proveedores para adolescentes y jóvenes adultos de hasta 25 años en todo el estado de California.

Utilizando un sistema seguro de telemedicina, los jóvenes registrados en el Programa virtual de PrEP de Stanford Medicine, en alianza con Stanford Children's Health, se conectan con un proveedor pediátrico y para adolescentes capacitado específicamente para ofrecer asesoría en salud sexual, pruebas y apoyo para la adhesión al tratamiento PrEP, una píldora que se toma a diario y reduce el riesgo de contraer VIH en más de un 99 %. El tratamiento PrEP se recomienda para todos los adultos y adolescentes que están en riesgo (o en riesgo anticipado) de contraer una infección por VIH.

Atención para las necesidades particulares de los jóvenes

En California, cerca del 20 % de diagnósticos nuevos de VIH se dan entre los jóvenes, sin embargo, ellos son los que presentan menores reportes de uso de PrEP en comparación con grupos de mayor edad. Stanford Children's Health es la mayor organización de atención a la salud que trabaja para abordar esta brecha en la atención de pacientes jóvenes, y que se especializa en proveer acceso al tratamiento PrEP específicamente para ellos.

"Nuestra misión es mejorar el acceso al tratamiento PrEP de buena calidad para adolescentes y jóvenes adultos", mencionó el Dr. Geoff Hart-Cooper, fundador y director médico del Programa virtual de PrEP. "Hablar de salud sexual, especialmente entre adolescentes que posiblemente siguen recibiendo atención pediátrica, puede resultar incómodo para los pacientes e incluso para algunos proveedores. Nuestro equipo permanente de navegadores del tratamiento PrEP está capacitado específicamente para propiciar un ambiente de aceptación, inclusivo y confidencial, para suplir las necesidades de estos pacientes e iniciar a las personas en el tratamiento lo antes posible".

La atención que se presta a través del Programa virtual del tratamiento PrEP se lleva a cabo de forma remota utilizando un dispositivo móvil o la computadora del paciente. Después de una visita de ingreso virtual, los pacientes reciben por correo postal un kit de prueba casera, se programan pruebas cada tres meses en un laboratorio clínico local, las prescripciones de PrEP las atiende la farmacia local, y los pacientes tienen una videollamada cada dos semanas con su navegador de tratamiento PrEP permanente. El programa está disponible para cualquier persona en el estado de California, sin importar que no sea paciente de Stanford, y en la mayoría de casos, el costo se cubre a través de diferentes programas de asistencia del paciente.

"La naturaleza remota del Programa virtual de PrEP evita que los pacientes tengan que desplazarse a un centro de salud, lo que facilita y hace más eficiente la atención recurrente, lo cual es particularmente importante durante la pandemia de COVID-19", señaló Hart-Cooper. "La atención virtual nos permite llegar a los jóvenes en el lugar que se encuentren, incluso cuando se trasladan a la universidad u otros lugares, y agrega un nivel adicional de confidencialidad ya que permite que los proveedores se comuniquen con los pacientes de forma individual, sin involucrar a un padre u otro tutor, si el paciente así lo prefiere".

Cerrando la brecha con los proveedores

Además de proveer atención para los pacientes, el Programa virtual de PrEP ofrece seminarios web de capacitación a proveedores, con el fin de educar a los profesionales en pediatría de California acerca de la prescripción y el monitoreo del tratamiento PrEP.

"Algunos proveedores, en especial los pediatras, pueden no ser conscientes o no estar capacitados para ofrecer herramientas de prevención del VIH como el tratamiento PrEP, o pueden no tener experiencia en conversaciones de salud sexual con pacientes jóvenes, lo cual puede dificultarle a los jóvenes hablar sobre su comportamiento sexual o crear dudas con respecto a la confidencialidad", mencionó la Dra. Megen Vo, directora médica asociada del Programa virtual de PrEP. "Al conectar a los pacientes con proveedores dedicados específicamente a administrar apoyo en el tratamiento PrEP, el Programa virtual de PrEP consigue reducir esas barreras existentes hacia el tratamiento, y la naturaleza remota del programa nos permite aceptar jóvenes remitidos por médicos en todo el estado de California".

El impacto de la COVID-19: la gestión de inequidades en el servicio de salud

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el VIH afecta a las minorías en forma desproporcionada, impactando a uno de cada dos hombres afrodescendientes que tienen relaciones sexuales con otros hombres (MSM) y a uno de cada cuatro MSM latinxs, en comparación con uno de cada 11 MSM blancos. Asimismo, los MSM blancos tienen mucha más probabilidad de informar conocimientos sobre el tratamiento PrEP, o de abordar conversaciones al respecto con un proveedor, que los MSM afrodescendientes o latinxs. De igual manera, estas minorías raciales y étnicas tienen mayor probabilidad de ser afectadas por la COVID-19.

"A lo largo de la pandemia, los proveedores han evidenciado un decrecimiento dramático en el uso del tratamiento PrEP, tanto en pacientes nuevos como recurrentes, y con mayor incidencia en los pacientes de grupos minoritarios menores a 26 años", indicó Carrie Chan, NP, directora médica asociada del Programa virtual de PrEP. "Nuestro modelo de atención virtual puede incrementar el acceso al tratamiento PrEP en minorías raciales y étnicas y proveer apoyo juvenil especializado, lo cual es ahora más crítico que nunca, ya que enfrentamos la incertidumbre económica y los efectos sanitarios que están afectando de forma desproporcionada a estos grupos durante la pandemia de COVID-19".

Para obtener más información, visite prep.stanfordchildrens.org, o comuníquese con la Clínica para adolescentes y adultos jóvenes de Stanford Children's Health al teléfono (650) 497-2701.

