BOSIDENG feierte auf der London Fashion Week in dieser Saison sein Debut – ein historischer Moment für eine führende chinesische Modemarke. Die Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus in China hat viele chinesische Designer und Medien dazu veranlasst, ihre Teilnahme an dieser Modezirkus-Saison abzusagen. Ausländische Medien meldeten, die Chinesen seien „2020 auf den internationalen Modewochen nicht vertreten". In einem positiven Vertrauensbeweis für die Stärke der chinesischen Modebranche und das Stehvermögen der chinesischen Bevölkerung jubelte BOSIDENG zusammen mit seinen ausländischen Freunden für China in diesen schwierigen Zeiten.