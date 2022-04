StarKist abre su nueva sede corporativa en Reston, Virginia

La nueva oficina presenta un mural personalizado de Joe Wos, artista e historiador de Charlie the Tuna®, así como una distribución de planta abierta y contemporánea, un espacio para trabajo colaborativo/creativo, un gran salón para empleados y una sala de juntas con 28 asientos.

Este mes, StarKist se incorporó oficialmente a la Cámara de Comercio de Virginia y a la Cámara de Comercio de Greater Reston. Además, la compañía llevará a cabo un evento de distribución comunitaria con Feed the Children, una importante organización sin fines de lucro centrada en aliviar el hambre infantil, y Cornerstones, con sede en Reston, para proporcionar alimentos e insumos de higiene a 400 familias que corren el riesgo de padecer inseguridad alimentaria este verano.

"Les agradecemos a StarKist y a su equipo directivo por su inversión en el condado de Fairfax y Virginia", sostuvo Victor Hoskins, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Fairfax. "Trasladar la sede central fue una decisión compleja, y apreciamos el voto de confianza en nuestro clima de negocios para ayudar a que la empresa crezca y prospere. También quiero darle las gracias a la empresa por su forma profesional, organizada y colaborativa de abordar esta decisión. Fue un placer trabajar con ellos".

"Me complace darle la bienvenida a StarKist a Virginia e incluir a esta importante compañía como miembro de la red de la Cámara de Comercio de Virginia", señaló Barry DuVal, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Virginia. "Esperamos con ansias colaborar con los representantes de StarKist en los comités ejecutivos de Blueprint Virginia 2030 para incluir los comités de Sostenibilidad Corporativa y Medioambiente, y de Fuerza Laboral y Educación. Felicito a StarKist por su ciudadanía corporativa al invertir en iniciativas estatales y apoyar a las comunidades locales. StarKist es una gran adición al clima de negocios de Virginia".

"Nos entusiasma darle la bienvenida a StarKist a la comunidad empresarial de Greater Reston", agregó Charles Kapur, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater Reston. "La llegada de una marca tan emblemática a nivel mundial es testimonio del crecimiento dinámico de las oportunidades económicas en nuestra región. El equipo directivo de StarKist ha demostrado un firme compromiso con la comunidad. Espero con ansias ver el impacto beneficioso de su alianza con la Cámara".

StarKist, fundada en 1917, es más conocida por sus productos de atún y su mascota, Charlie the Tuna®. La empresa también vende productos de salmón y pollo, además de comidas saludables y listas para el consumo bajo una legendaria marca que se encuentra bien posicionada para el crecimiento.

West, Lane & Schlager Realty Advisors (WLS) ayudó a StarKist a conseguir el espacio, que está gestionado por Boston Properties y también alberga empresas como Raymond James y Lument. sshape, firma de diseño de propiedad de minorías con sede en Washington DC, diseñó la nueva sede y Regency Commercial Construction se desempeñó como contratista general.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. ofrece productos alimenticios saludables y confiables en los Estados Unidos. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en bolsas de porción individual, entre los que se encuentran Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Siendo el atún favorito de los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie the Tuna®, se sumergió en los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y sigue siendo un favorito hasta hoy. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

