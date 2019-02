StarKist® amplía la línea de sobres Tuna Creations® con nuevos sabores inspirados en Asia

PITTSBURGH, 7 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- StarKist Co. se enorgullece en anunciar una adición de sabores a su línea de sobres Tuna Creations® de una sola porción: Tuna Creations® BOLD Spicy Korean Style con Gochujang (pasta picante de chiles), Tuna Creations® BOLD Red Curry con coco y Tuna Creations® Ginger Sesame. Esta reciente innovación permite a los amantes del atún ampliar sus horizontes con osados nuevos sabores que están ahora disponibles en buy.starkist.com, la recientemente lanzada tienda en línea de la compañía. El nuevo sitio permite a los consumidores mezclar y combinar con facilidad sus sabores favoritos para lograr multipaquetes personalizados.

"A la hora de hablar de nuevos perfiles de sabor, StarKist está impulsando constantemente la innovación. Presentando audaces aderezos a nuestro atún premium, nuestros consumidores disfrutan los beneficios que brindan los productos del mar para la salud con un toque de sabor", dijo Andy Mecs, Vicepresidente de Marketing e Innovación de StarKist Co. "Nuestros sobres para llevar se han convertido en un alimento diario de primera necesidad, y agregando nuevos sabores emocionantes y de inspiración internacional, estamos brindando a los consumidores un modo rápido y simple de ampliar su dieta. En StarKist, estamos construyendo sobre el buen momento que vive la venta minorista con el lanzamiento de nuestra tienda en línea, donde los consumidores pueden combinar sus favoritos como el sabor Chicken Creations™ BOLD Buffalo Style, con otros que jamás han probado, como el sobre Tuna Creations® Ginger Sesame, en un único multipaquete personalizado".

Según Mecs, todos los sobres StarKist tienen un diseño cómodo, y se abren sin derramar el contenido, lo que hace fácil disfrutar el atún premium directamente del sobre o en una única comida, mientras le brinda las proteínas que usted necesita para mantener su energía.

Los tres nuevos sabores de atún premium, suavemente condimentados, estarán disponibles en la sección de productos del mar no perecederos, en tiendas especialmente seleccionadas. Mientras tanto, puede encontrarlos en la nueva tienda en línea de StarKist. Visite buy.starkist.com para encontrar su sabor:

Tuna Creations® BOLD Spicy Korean Style con salsa de chile picante llega con una audaz propuesta :

Esta especiada salsa coreana de pimienta roja con pasta de chiles, con un toque de cebolla y ajo, agrega el toque BOLD ("audaz") al atún premium de StarKist capturado en vida silvestre. Estos sobres de una sola porción se pueden disfrutar con sus verduras favoritas, galletas o directamente del sobre. Cada sobre contiene 80 calorías y 13g de proteína.

Tuna Creations® BOLD Red Curry con coco estalla con sabor :

Elaborado con chiles rojos molidos, ajo, limoncillo y leche de coco, este nuevo sabor BOLD trae un toque exótico a las comidas diarias. BOLD Red Curry, que se puede disfrutar con arroz, galletas o solo, aporta 90 calorías y 13g de proteína por sobre.

Tuna Creations® Ginger Sesame presenta un sabroso gusto :

Ya es posible y simple acceder al atún silvestre de calidad premium en un condimento cítrico de jengibre, salsa de soja y semillas de sésamo. Tuna Creations® Ginger Sesame le ofrece la mezcla perfecta de jengibre y especias con un toque de limón, lo que lo convierte en un excelente añadido a wraps, ensaladas o que puede ser disfrutada directamente del sobre. Este nuevo sabor contiene hasta 100 calorías y 13g de proteína por sobre.

Además de las nuevas ofertas, la actual línea de StarKist de los deliciosamente condimentados atún, salmón y Chicken Creations™ incluye una variedad de opciones de sabor que complementan una variedad de comidas. Los consumidores pueden satisfacer cualquier tipo de antojo, ya que StarKist tiene una oferta de 23 sabores, entre ellos, Tuna Creations® Ranch, Lemon Pepper, Sweet & Spicy, Herb & Garlic, Hickory Smoked, Bacon Ranch, Honey BBQ, Deli Style Tuna Salad, BOLD Hot Buffalo Style, BOLD Thai Chili Style, BOLD Jalapeño, BOLD Sriracha, BOLD Tapatío, BOLD with Rice & Beans in Hot Sauce, Salmon Creations® Lemon Pepper y Mango Chipotle, y Chicken Creations™ BOLD Buffalo Style, Chicken Salad, Ginger Soy, y Zesty Lemon Pepper. Estos cómodos sobres de una sola porción facilitan el agregado de proteínas a las dietas populares como la dieta keto y los programas de alimentación mediterránea. Tanto los sobres de atún como los de salmón aportan las dos raciones (8 oz.) semanales recomendadas de productos del mar.

Si bien Tuna Creations® BOLD Spicy Korean Style, BOLD Red Curry y Ginger Sesame pueden disfrutarse directamente desde el sobre, también son un excelente agregado a cualquier comida. Visite www.starkist.com para obtener más información sobre la marca, sus productos y para explorar las recetas desarrolladas por StarKist, como la receta de Korean BBQ Tuna Taco Sliders que aparece más abajo:

Ingredientes:

2 sobres (2.6 oz.) de StarKist Tuna Creations® BOLD Spicy Korean Style con pasta picante de chiles

4 tortillas de maíz "taco sliders"

Salsa de mango:

¼ taza de frijoles negros reducidos en sodio, escurridos y secos

½ taza de mangos en cubos

2 cucharadas de té de cebolletas trozadas

2 cucharadas de té de pimienta roja en trozos

½ cucharada de té de cáscara de lima

1 cucharada de té de jugo de limón

Instrucciones:

Caliente las tortillas en el horno hasta que estén apenas tibias. Mientras tanto, mezcle los ingredientes de la salsa en un bol pequeño. Coloque las tortillas sobre una fuente. Coloque sobre cada una medio sobre de atún. Coloque 2 cucharadas de té de salsa.

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 5 minutos

Rinde para: 2 (2 tacos)

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. brinda productos alimenticios de confianza y saludables en Estados Unidos. StarKist, una innovadora en la industria, fue la primera marca en introducir los productos StarKist en sobres de una sola porción, que incluyen Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations™. Como el atún favorito de Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sustentabilidad. El carismático ícono de la marca de StarKist, Charlie® el Atún, entró nadando en los corazones de los amantes del atún en 1961 y al día de hoy sigue siendo un favorito de sus fans. StarKist Co. es subsidiaria directa de total propiedad de Dongwon Industries Co., Ltd.

Contacto con los medios :

Michelle Faist

412-323-7457

Michelle.Faist@StarKist.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/819057/StarKist_Co_New_Flavor_Line_Up.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/819058/Korean_BBQ_Tuna_Taco_Sliders.jpg

FUENTE StarKist Co.

