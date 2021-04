StarKist® obtiene el 100 % de su atún y salmón de pesquerías que hacen parte del Marine Stewardship Council (MSC) o de Proyectos de Mejora de Pesquerías (FIP)

PITTSBURGH, 22 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- StarKist Co. anunció hoy que ha logrado el objetivo de obtener el 100 % de su atún y salmón de fuentes sostenibles. Todo el atún y el salmón adquirido por StarKist® se compra a proveedores externos que cumplen con el estándar Marine Stewardship Council (MSC) para la pesca sostenible o que están trabajando para obtener la certificación, incluidos los que participan en algún Proyecto de Mejora de Pesquerías (FIP) de forma exhaustiva y con plazos concretos.

"StarKist se enorgullece de ser el líder de la industria y los consumidores pueden estar seguros de que todos nuestros productos de salmón y atún de captura salvaje se obtienen de forma responsable y están certificados. StarKist es el primer productor importante de atún y salmón de los Estados Unidos en alcanzar este hito", comentó Andrew Choe, presidente y director ejecutivo de StarKist Co. "StarKist ha estado en el negocio durante más de 100 años. Creemos que operar un negocio social y ambientalmente responsable es esencial para el éxito continuo de la empresa StarKist y la industria alimentaria".

Investigaciones recientes2 demuestran que los consumidores de pescado enlatado y en bolsa están más preocupados por la salud de los océanos que el consumidor promedio de productos del mar. El 87 % de los consumidores de productos del mar enlatados desean obtener mejor información para estar seguros de que no están comprando pescado o productos del mar no sostenibles, y dos tercios de los consumidores de productos del mar enlatados exigen un etiquetado independiente de las declaraciones medioambientales.

MSC es una organización mundial sin fines de lucro reconocida como el programa de certificación y ecoetiquetado líder en el mundo para productos del mar de captura salvaje sostenibles. Como socio de la iniciativa MSC, StarKist y sus marcas de atún y salmón trabajan para cumplir con estrictas pautas en las que todos sus productos son trazables hasta una fuente sostenible certificada por MSC. La certificación MSC gira en torno a tres pilares fundamentales: poblaciones de peces sostenibles, impacto medioambiental mínimo y gestión efectiva de las pesquerías. Todas las partes de la cadena de suministro de StarKist cumplirán con los estándares establecidos por MSC, para asegurarse de que StarKist obtenga y venda solo productos del mar sostenibles. Esto evita posibles fraudes o etiquetados incorrectos de los productos del mar y garantiza que los consumidores obtengan el producto que figura en el empaque.

"Las decisiones que tomamos tienen un efecto dominó, como elegir productos del mar sostenibles certificados para asegurar un océano saludable", indicó Jackie Marks, gerente sénior de Relaciones Públicas de Marine Stewardship Council. "Estamos orgullosos de StarKist, un líder de la industria, por su compromiso y dedicación permanente para proporcionar a los consumidores estadounidenses atún y salmón sostenibles certificados por MSC para que sepan que están obteniendo productos del mar que son buenos para ellos y buenos para el océano".

StarKist está comprometida a salvaguardar las poblaciones de peces del mundo. La compañía se adhiere a las regulaciones y normas para garantizar que haya suficiente pescado para abastecer la economía global. Como uno de sus miembros fundadores, StarKist seguirá trabajando con la International Seafood Sustainability Foundation, además de las iniciativas de certificación con Marine Stewardship Council.

El estándar MSC se creó en 1997 y es el único programa de ecoetiquetado y estándar de productos del mar de captura salvaje que cumple con las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como los criterios de evaluación comparativa de la Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI). Los estándares utilizados para evaluar las pesquerías se han desarrollado en deliberación con científicos, representantes de la industria y conservacionistas, y reflejan las prácticas de gestión y ciencia pesquera más actualizadas.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. ofrece productos alimenticios saludables y confiables en los Estados Unidos. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en bolsa de una sola porción, que incluyen Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Como el atún favorito de Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca de StarKist, Charlie® the Tuna, llegó nadando a los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos en la actualidad. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

Acerca de MSC

Marine Stewardship Council (MSC) es una organización internacional sin fines de lucro. Nuestra visión es garantizar que el océano esté lleno de vida y que el suministro de productos del mar esté salvaguardado para la generación actual y las futuras. El programa de certificación MSC y el sello del pez azul en los empaques reconocen y recompensan las prácticas de pesca sostenibles y ayudan a crear un mercado de productos del mar más sostenible.

El sello del pez azul de MSC implica que un producto es:

De una pesquería de captura salvaje que ha sido certificada de forma independiente según el estándar científico de MSC para la pesca ambientalmente sostenible.

Totalmente trazable a lo largo de la cadena de suministro hasta una fuente sostenible.

Más de 400 pesquerías en más de 34 países están certificadas por MSC. Estas pesquerías representan aproximadamente el 17 % de las capturas marinas salvajes que participan en el programa MSC (certificadas o en evaluación). Más de 18,000 productos del mar de todo el mundo llevan el sello del pez azul de MSC, entre estos, más de 1,000 son de los Estados Unidos. Para obtener más información, visite msc.org y siga a @MSCbluefish en Twitter, Instagram y Facebook.

1 Fuente: America's #1 Tuna share - Datos A.C.Nielsen XAOC

2 Fuente: GlobeScan 2020

