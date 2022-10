StarKist® presenta los nuevos StarKist® Smart Bowls™

Inspirados en la popularidad de los tazones de granos, una combinación inteligente de granos, vegetales y atún completamente cocidos y listos para disfrutar directamente de un práctico envase.

RESTON, Virginia, 4 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- StarKist Co., una compañía socialmente responsable que empodera a las personas para que vivan un estilo de vida saludable al ofrecer proteínas convenientes y portátiles, anunció su innovación más reciente: StarKist® Smart Bowls™. Los nuevos StarKist® Smart Bowls™ cuentan con granos perfectamente sazonados y vegetales saludables con atún de captura silvestre, todo en un práctico envase de porción individual. Los Smart Bowls™ están disponibles en cuatro deliciosas variedades de sabores: Latin Citrus, Spicy Pepper, Tomato Basil y Zesty Lemon.

"El lanzamiento de los Smart Bowls™ se inspiró en la popularidad de los tazones de granos; hoy en día, los consumidores conscientes de la salud buscan opciones más convenientes que incluyan proteínas magras, vegetales y granos", señaló Tom Aslin, vicepresidente de Marketing e Innovación de StarKist. "StarKist cumple su misión al combinar su atún de captura silvestre con granos como quinua y cebada, al igual que vegetales saludables como frijoles y maíz, los cuales están completamente cocinados y listos para comer directamente desde el envase. El lanzamiento de StarKist® Smart Bowls™ es otro ejemplo de cómo StarKist sigue expandiéndose más allá de su reconocida línea de productos de atún para convertirse en una compañía de proteínas convenientes y saludables".

Los StarKist® Smart Bowls™ se cocinan completamente y pueden disfrutarse directamente desde su empaque o servirse sobre una cama de verduras u otros vegetales para crear un plato más abundante. Fueron creados para su disfrute como parte de un almuerzo ligero, una satisfactoria merienda o una deliciosa adición a la cena. Cada porción individual de Smart Bowls™ contiene más de 10 g de proteína y 180 calorías o menos.

El precio de venta al público de los StarKist® Smart Bowls™ será de aproximadamente $1.25 por envase y se pueden encontrar en la sección de atunes envasados/enlatados en muchas tiendas de comestibles de todo el país, incluida Amazon.com.

Cuatro grandes sabores que se adaptan a su estilo de vida en movimiento

Los StarKist® Smart Bowls™ son generosos en sabores y están disponibles en cuatro deliciosas variedades:

StarKist® Smart Bowls™ Latin Citrus - Quinoa & Beans with Tuna Pouches: con el clásico atún claro de captura silvestre, además de quinua, frijoles blancos, maíz dulce y un toque de limón y cilantro. Cada envase contiene 10 g de proteína y 5 g de fibra.

con el clásico atún claro de captura silvestre, además de quinua, frijoles blancos, maíz dulce y un toque de limón y cilantro. Cada envase contiene 10 g de proteína y 5 g de fibra. StarKist® Smart Bowls™ Spicy Pepper – Rice & Beans with Tuna Pouches: este producto ofrece una deliciosa mezcla de atún claro de captura silvestre, arroz integral, frijoles negros, salsa picante y un toque de limón. El producto contiene 11 g de proteína y 4 g de fibra en cada envase.

este producto ofrece una deliciosa mezcla de atún claro de captura silvestre, arroz integral, frijoles negros, salsa picante y un toque de limón. El producto contiene 11 g de proteína y 4 g de fibra en cada envase. StarKist ® Smart Bowls™ Tomato Basil - Barley & Beans with Tuna Pouches: un producto que ofrece sabores inspirados en la Toscana e incluye atún claro de captura silvestre, cebada, tomates, albahaca, frijoles blancos y ajo aromático. Cada envase contiene 10 g de proteína y 3 g de fibra.

® un producto que ofrece sabores inspirados en la Toscana e incluye atún claro de captura silvestre, cebada, tomates, albahaca, frijoles blancos y ajo aromático. Cada envase contiene 10 g de proteína y 3 g de fibra. StarKist® Smart Bowls™ Zesty Lemon - Pasta & Beans with Tuna Pouches: esta oferta de inspiración mediterránea incluye atún claro de captura silvestre, además de un delicado rotini, frijoles rojos, garbanzos, y limón para una intensa ráfaga de sabor. En cada envase hay 12 g de proteína y 5 g de fibra.

"StarKist® es la marca de atún líder en los Estados Unidos y ha sido la innovadora en el lanzamiento de envases y sabores en esta categoría. StarKist® Smart Bowls™ es el siguiente paso en esa evolución", comentó Aslin. "Los Smart Bowls™ se basarán en el éxito que hemos tenido con la línea StarKist Creations® de productos envasados de atún, salmón y pollo, que ofrecen el sabor y la practicidad que a los consumidores les encantan y en los que confían".

