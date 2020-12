StarKist® se asocia con Feed the Children y Joshua's Heart en un evento especial en beneficio de 400 familias de Miami durante el año con más hambruna en la historia moderna

"En StarKist, estamos complacidos por nuestra alianza permanente con Feed the Children durante estos tiempos sin precedentes", comentó Andrew Choe, presidente y director ejecutivo de StarKist. "En esta época de fiestas habrá más platos vacíos que nunca y se estima que uno de cada cuatro niños experimentará inseguridad alimentaria. Creemos que ningún niño en este país debería pasar hambre, pero sabemos que las necesidades son enormes. Todos hemos visto el efecto que la COVID-19 ha tenido sobre las comunidades, y juntos esperamos ayudar a quienes están en situación de necesidad, en especial durante esta pandemia".

Durante los últimos 11 años, StarKist ha contribuido con cerca de 500,000 libras de productos de atún y pollo para ayudar a niños y familias en todos los Estados Unidos que experimentan inseguridad alimentaria, así como con más de $600,000 para poyar los esfuerzos de respuesta ante emergencias y desastres por parte de Feed the Children.

Feed the Children, una importante organización sin fines de lucro que trabaja para aliviar el hambre infantil, adelanta su campaña anual "No Hunger Holiday" con el fin de concientizar sobre la importancia de abordar este flagelo y de compartir esperanza y alegría con miles de familias vulnerables de los Estados Unidos durante la época de fiestas.

Con cerca de un 16 % de residentes de Miami viviendo debajo de la línea de pobreza, las festividades pueden ser una época estresante para las familias.

"Gracias a nuestros generosos aliados de StarKist, podremos ayudar para que estas familias tengan un poco de tranquilidad ya que no tendrán que preocuparse por no saber de dónde vendrá su próxima comida en esta época de fiestas", mencionó Travis Arnold, presidente y director ejecutivo de Feed the Children. "Sabemos que cuando unimos nuestras fuerzas logramos resultados más contundentes en las vidas de las familias que más lo necesitan".

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. es una compañía socialmente responsable que empodera a las personas para llevar estilos de vida saludables. Toda una innovadora de la industria, StarKist fue la primera marca en introducir productos empacados en porciones individuales como StarKist Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Siendo el atún favorito en los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie® the Tuna, se sumergió en los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y en la actualidad sigue siendo un favorito para muchos de ellos. StarKist Co. es una filial directa de Dongwon Industries Co., Ltd., su propietario absoluto.

Acerca de Feed the Children:

En Feed the Children alimentamos niños con hambre. Visualizamos un mundo donde ningún pequeño se va a dormir con el estómago vacío. Trabajamos en los Estados Unidos y el resto del mundo para ayudar a las familias y las comunidades a consolidar vidas estables y a disminuir su necesidad de asistencia en el futuro, al tiempo que les brindamos alimentos y otros recursos para apoyarles en el presente. Distribuimos donativos de productos enviados por corporaciones a socios comunitarios locales, orientamos a maestros y estudiantes, y movilizamos los recursos rápidamente para contribuir con las gestiones de emergencia ante desastres naturales. Nuestra labor internacional consiste en la administración de programas de desarrollo comunitario infantil en diez países. Siempre estamos abiertos a establecer alianzas porque sabemos que nuestro trabajo no sería posible sin relaciones colaborativas.

Para obtener más información, visite feedthechildren.org.

Contactos para los medios:

Michelle Faist en el 412-323-7457 o [email protected]

Carrie Snodgrass en 405-213-9757 o [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/950296/StarKist_Co_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/950345/Feed_the_Children_Logo.jpg

FUENTE StarKist Co.

Related Links

starkist.com



SOURCE StarKist Co.