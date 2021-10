Starlight Investments forme une coentreprise avec deux partenaires institutionnels mondiaux et acquiert deux portefeuilles distincts de logements multifamiliaux évalués à 1,3 milliard de dollars américains

Dans le cadre de sa création, le Sherrin Partnership a acquis Starlight U.S. Multi-Family (No. 1) Core Plus Fund pour 600 millions de dollars américains et a également acheté un portefeuille institutionnel multifamilial à valeur ajoutée pour 700 millions de dollars américains (ensemble, le « portefeuille initial »). Avec un actif brut d'une valeur d'environ 1,3 milliard de dollars américains, le portefeuille initial est composé d'environ 4 600 unités dans 13 propriétés multifamiliales de classe « A », de qualité institutionnelle, de style « garden » et « wrap », situées dans les villes suivantes : Atlanta, Géorgie ; Austin, Texas ; Charlotte, Caroline du Nord ; Denver, Colorado ; Nashville, Tennessee ; Phoenix, Arizona ; Raleigh, Caroline du Nord ; et Tampa, Floride.

Après l'acquisition du portefeuille initial, le Sherrin Partnership s'est engagé à acquérir pour 700 millions de dollars américains supplémentaires de propriétés de classe « A », de qualité institutionnelle, de type « garden » et « wrap », à valeur ajoutée et à louer, ainsi que des ventes à terme comprenant entre 250 et 500 unités sur les principaux marchés de la Sun belt des États-Unis. The Sherrin Partnership prévoit de se concentrer sur certains marchés géographiques dont la population est supérieure à un million d'habitants et qui sont prêts à connaître une forte croissance de l'emploi et de la population.

Daniel Drimmer, président et directeur général de Starlight, a ainsi expliqué : « The Sherrin Partnership représente une occasion exceptionnelle de s'associer à deux des investisseurs immobiliers institutionnels mondiaux les plus importants et les plus sophistiqués. Cette nouvelle entreprise fait partie intégrante de la vision de Starlight pour sa plateforme de location résidentielle aux États-Unis. »

Evan Kirsh, président de Starlight U.S. Residential, a poursuivi : « La formation du partenariat Sherrin et l'acquisition de deux portefeuilles distincts constituent la prochaine étape de l'expansion planifiée de notre plateforme. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos deux partenaires institutionnels mondiaux pour déployer le reste du capital engagé sur des propriétés stratégiques qui devraient générer de solides retours sur investissement. »

Starlight Investments est une société privée de Toronto, offrant des services complets d'investissement et de gestion d'actifs dans l'immobilier commercial et multifamilial, dirigée par une équipe expérimentée de plus de 300 professionnels. La société gère actuellement plus de 20 milliards de dollars de biens immobiliers directs ainsi que des titres de placement immobilier. Les véhicules d'investissement comprennent des coentreprises institutionnelles, True North Commercial REIT, Starlight U.S. Multi-Family Funds, le Northview Canadian High Yield Fund et Starlight Capital Funds. Le portefeuille de Starlight Investment comprend environ 70 000 unités multi-résidentielles à travers le Canada et les États-Unis et plus de 8,0 millions de pieds carrés de propriétés commerciales. Rendez-nous visite à l'adresse www.starlightinvest.com et rejoignez-nous sur LinkedIn sur www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-

Starlight U.S. Residential a été créée dans le but principal d'acquérir, de détenir et d'exploiter indirectement un portefeuille de propriétés locatives diversifiées produisant des revenus sur le marché immobilier résidentiel américain par le biais de véhicules privés, publics et institutionnels. Starlight U.S. Residential possède et gère un portefeuille composé d'environ 10 000 unités multi-résidentielles à travers les États-Unis comprenant plus de 3 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. Rendez-nous visite à l'adresse www.starlightus.com.

