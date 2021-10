Starlight Investments gründet Joint Venture mit zwei globalen institutionellen Partnern und erwirbt zwei getrennte Mehrfamilienportfolios im Wert von 1,3 Mrd. US-Dollar

Im Zusammenhang mit ihrer Gründung hat die Sherrin Partnership den Starlight U.S. Multi-Family (No. 1) Core Plus Fund für 600 Millionen US-Dollar erworben und außerdem ein institutionelles Multi-Family Value-Add-Portfolio für 700 Millionen US-Dollar gekauft (zusammen das „ursprüngliche Portfolio"). Mit einem Bruttowert von ca. 1,3 Milliarden US-Dollar besteht das ursprüngliche Portfolio aus ca. 4.600 Einheiten in 13 Mehrfamilienhäusern der Klasse „A", die sich in institutioneller Qualität und im Garten- und Wrap-Stil befinden: Atlanta, Georgia; Austin, Texas; Charlotte, North Carolina; Denver, Colorado; Nashville, Tennessee; Phoenix, Arizona; Raleigh, North Carolina; und Tampa, Florida.

Nach dem Erwerb des ersten Portfolios hat sich die Sherrin Partnership verpflichtet, weitere 700 Mio. US-Dollar für den Erwerb von Immobilien der Klasse „A" mit institutioneller Qualität im Garten- und Wrap-Stil zu investieren, die sich durch Wertsteigerung und Vermietung auszeichnen, sowie Forward Purchase-Verkäufe von 250 bis 500 Einheiten in den wichtigsten Märkten des Sonnengürtels der Vereinigten Staaten. Die Sherrin Partnership wird sich auf ausgewählte geografische Märkte mit einer Bevölkerung von mehr als einer Million Menschen konzentrieren, die ein überdurchschnittliches Beschäftigungs- und Bevölkerungswachstum erwarten lassen.

Daniel Drimmer, Präsident und Chief Executive Officer von Starlight, erklärte: „Die Sherrin-Partnerschaft stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, mit zwei der größten und erfahrensten globalen institutionellen Immobilieninvestoren zusammenzuarbeiten. Dieses neue Unternehmen ist ein integraler Bestandteil von Starlights Vision für seine Wohnvermietungsplattform in den Vereinigten Staaten."

Evan Kirsh, Präsident von Starlight U.S. Residential, fügte hinzu: „Die Gründung der Sherrin Partnership und der Erwerb von zwei separaten Portfolios ist der nächste Schritt in der disziplinierten Expansion unserer Plattform. Wir freuen uns darauf, eng mit unseren beiden globalen institutionellen Partnern zusammenzuarbeiten, um den Rest des zugesagten Kapitals für strategische Immobilien einzusetzen, von denen wir uns hohe Investitionsrenditen versprechen."

Informationen zu Starlight Investments

Starlight Investments ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Toronto, das mit einem erfahrenen Team von über 300 Fachleuten einen umfassenden Service für Investitionen in Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien sowie für die Vermögensverwaltung bietet. Das Unternehmen verwaltet derzeit über 20,0 Mrd. USD an direkten Immobilien sowie an Immobilien-Wertpapieren. Zu den Anlageinstrumenten gehören institutionelle Joint Ventures, True North Commercial REIT, Starlight U.S. Multi-Family Funds, der Northview Canadian High Yield Fund und Starlight Capital Funds. Das Portfolio von Starlight Investment umfasst ca. 70.000 Mehrfamilienhäuser in Kanada und den USA sowie über 740.000 Quadratmeter an Gewerbeimmobilien. Bitte besuchen Sie uns unter www.starlightinvest.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-

Informationen zu Starlight U.S. Residential

Starlight U.S. Residential wurde mit dem primären Ziel gegründet, über private, öffentliche und institutionelle Vehikel ein Portfolio diversifizierter, ertragsstarker Mietobjekte auf dem US-Wohnimmobilienmarkt indirekt zu erwerben, zu besitzen und zu betreiben. Starlight U.S. Residential besitzt und verwaltet ein Portfolio von etwa 10.000 Mehrfamilienhäusern in den Vereinigten Staaten mit einem verwalteten Vermögen von über 3,0 Mrd. C$. Bitte besuchen Sie uns unter www.starlightus.com.

Daniel Drimmer, Präsident und Hauptgeschäftsführer, Starlight Investments, +1- 416-234-8444, [email protected]Evan Kirsh, Präsident, Starlight U.S. Residential Fund, +1-647-725-0417, [email protected]Raj Mehta, Global Head, Private Capital and Partnerships, Starlight Investments, +1-647-725-0417, [email protected]Martin Liddell, Finanzvorstand, Starlight U.S. Residential Fund, +1-647-729-2588, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670966/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Forms_Joint_Venture.jpg

SOURCE Starlight Investments