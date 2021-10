Starname annonce le lancement du « Token créateur », innovation technologique majeure dans la blockchain et les NFT

Bien que les NFT soient non fongibles (uniques et non substituables) une fois fabriqués, des

incertitudes persistent sur le moment de la création et le fait que le NFT dépende toujours de l'affirmation du créateur du Token que le créateur est tel qu'écrit. Le marché des NFT étant estimé à plus de 1 000 milliards de dollars dans les cinq prochaines années, cette innovation est majeure et inédite.

Le Token Créateur de Starname Technologies est basé sur la simple utilisation d'un nom unique d'émetteur ou de créateur, un nom déposé dans la blockchain qui vient résoudre ce problème de taille en établissant un lien natif permanent « on- chain » entre le créateur d'un NFT et les créations qu'il détient ou représente.

Karim Ganem, CEO de Starname Technologies déclare : « Les NFT sont là pour durer, mais nous devons nous assurer qu'ils ne se limitent pas à actualiser les problèmes existants. Le Token créateur résout un problème majeur dans cet espace, et sera certainement adopté par tout créateur à l'initiative d'un NFT, comme moyen irréfutable de vérifier l'authenticité de sa propre création, qu'elle soit vendue, échangée ou utilisée ».

« Le créateur sera toujours reconnu comme tel, et le Token créateur est conçu pour résister aux développements du marché et des pratiques en étant inscrit directement dans la Blockchain IOV, et non soumis à la gestion d'une plateforme ou aux pratiques futures » poursuit Karim Ganem.

Toutes les industries souhaitant faire un usage professionnel des NFT sont concernées par cette innovation, notamment dans les secteurs de l'art, de la certification, ou de la propriété intellectuelle.

À propos de IOV :

Fondée en 2018, IOV est une start-up est basée à Paris avec des bureaux en Europe.

IOV est une technologie blockchain destinée à permettre au plus grand nombre de bénéficier du futur des échanges et de la création de valeur numérique.

Pour en savoir plus : https://iov.one/

