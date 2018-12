Stars Allianz publie le classement d'indice de valeur commerciale des sportifs chinois célèbres et le classement d'indice potentiel 5A Index - 2018 (deuxième semestre)

Le récemment publié classement Stars Allianz 5A Index (deuxième semestre) sur la valeur commerciale des sportifs chinois célèbres a accordé une attention particulière à l'influence et à la réputation des sportifs célèbres en Chine élargie. À l'issue d'une série d'événements négatifs autour de quelques-unes des vedettes les plus célèbres, le rôle positif de guide des sportifs célèbres est désormais davantage reconnu et valorisé par la société.

Dans le Top 100 du classement d'indice global de valeur commerciale des sportifs chinois célèbres, ainsi que dans le Top 50 du classement d'indice potentiel de valeur commerciale des sportifs chinois célèbres, le nageur deux fois détenteur d'un record mondial Sun Yang et le coureur de vitesse Su Bingtian ont occupé les deux premières positions dans le classement d'indice global, suivis en troisième position par le patineur de vitesse sur courte piste Wu Dajing. La capitaine de l'équipe féminine nationale de volleyball de Chine et deux fois médaillée d'or Zhu Ting, ainsi que le footballer du Shanghai SIPG et meilleur buteur de tous les temps du club, Wu Lei, figuraient ensuite respectivement à la quatrième et cinquième places. La nageuse médaillée d'or aux Asian Games 2018 Wang Jianjiahe et la footballeuse du Paris Saint-Germain Féminines Wang Shuang se sont positionnées dans le top 10 des deux classements d'indice. Les performances de Wang Jianjiahe en 2008 ont prouvé sa valeur et son potentiel, tandis que les occasions de but de Wang Shuang ont démontré ses prouesses techniques.

Stars Allianz est un fournisseur global de services d'analyse de données destinés au secteur sportif en Chine, qui a été créé par des professionnels du secteur sous la direction des autorités responsables du développement du secteur sportif du pays. La société est principalement impliquée dans cinq aspects du secteur sportif : courtage, gestion et développement commercial des principaux acteurs du secteur, finance, mégadonnées et gestion événementielle. Le noyau de l'activité de mégadonnées de Stars Allianz réside dans l'écosystème 5A complet, qui a été créé dans le cadre d'une étude de marché à long terme menée par des professionnels du sport, des actuaires mathématiques, des experts de la recherche de données et de la modélisation mathématique, ainsi que par des professionnels du marketing, et qui est associé à des explorations de données, à des tris, à des analyses et à des comparaisons de grande envergure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/802284/Stars_Allianz_Index_2018.jpg

SOURCE Stars Allianz