Stars of Science célèbre 10 ans d'innovation Arabe

Célébrant une décennie d'innovation arabe, Stars of Science, l'émission de la Fondation du Qatar (QF), revient sur les écrans du monde entier le 22 septembre avec la 10ème saison de la première émission de télé-réalité panarabe alliant éducation et divertissement.

L'émission, diffusée pour la première fois en 2008, a mis l'accent sur les innovations scientifiques et technologiques du monde arabe. Cette saison, disponible sur plusieurs chaînes de la région, pourra également être visionnée en ligne à travers le site web de Stars of Science avec des sous-titres anglais.

La saison de dix épisodes permettra aux téléspectateurs de découvrir des innovations pionnières ainsi que les candidats qui les soutiennent. De la technologie de l'information aux questions de durabilité, les candidats de l'émission ont une mission commune : développer des solutions pratiques pour répondre aux défis de la région.

«Le moteur de Stars of Science a été, et est toujours, la création d'un forum d'innovation de premier plan qui fournit à la jeunesse arabe les outils et les connaissances dont elle a besoin pour réussir», a déclaré Khalifa Essa Al Kubaisi, responsable des relations media de la Fondation du Qatar.

« Nous partageons cette responsabilité, qui est de soutenir les innovateurs de demain et d'inspirer la jeunesse arabe en les mettant en contact avec des modèles positifs. Le succès de Stars of Science se mesure à l'aune des millions de jeunes qu'elle a encouragé à rêver en grand. L'émission a prouvé qu'elle avait un fort impact et continuera à le faire dans les années à venir ».

Pendant la période d'audition, des centaines de candidats viendront présenter leurs idées innovantes et, les neuf meilleurs candidats sélectionnés - encadrés par des experts et des anciens de l'émission - participeront aux étapes de prototypage et de validation. Les éliminations, basées sur les appréciations du jury, seront le lot de chaque épisode, avant que les quatre derniers finalistes ne s'affrontent pour remporter une part des 600 000 dollars américains à la clé pour financer leur projet.

Alors que les candidats aspireront à se qualifier pour la grande Finale, les juges de Stars of Science, le professeur Fouad Mrad, le professeur Abdelhamid El-Zoheiry et Dr. Khalid Al Ali leur apporteront leurs critiques constructives. Khaled Al Jumaily, reviendra également présenter l'émission pour la 10eme saison consécutive.

Les anciens candidats de Stars of Science - tel que le grand gagnant de l'an dernier, Fouad Maksoud, du Liban - sont des acteurs du changement qui ambitionnent de laisser leur marque sur leurs communautés, leurs pays et bien au-delà. Sur ces dix dernières années, les 131 anciens candidats de l'émission ont réussi à lever 14 millions de dollars à travers leurs activités, financement participatif et des bourses de recherche.

De nombreux innovateurs de Stars of Science ont poursuivi leurs études universitaires, tandis que près de 60 % d'entre eux ont lancé leurs entreprises et contribuent actuellement à leurs communautés locales par le biais de conférences et autres activités. Habitués au travail acharné et passionnés par la résolution de problèmes, ils ouvrent la voie aux innovateurs de demain en tant qu'ambassadeurs dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) de leur génération.

Suivez le 1er épisode Samedi 22 Septembre. Pour le programme complet de diffusion de la saison 10 de Stars of Sciences veuillez visiter http://www.starsofscience.com

