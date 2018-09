Stars of Science celebra 10 anos de inovação árabe

DOHA, Qatar, 15 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Para celebrar uma década de inovação árabe, a Stars of Science, da Qatar Foundation (QF), volta às telas da região e do mundo, com o programa de TV líder de entretenimento educativo pan-árabe estreando sua 10a temporada no dia 22 de setembro.

Para ver o comunicado de imprensa multimídia, clique em:

https://www.multivu.com/players/uk/8398751-stars-of-science-10-years-of-innovation/

Stars_of_Science

O programa, que começou a ser transmitido em 2008, chamou a atenção para o ritmo da inovação em ciência e tecnologia no mundo árabe. A temporada mais recente estará disponível em vários canais da região. Ela também pode ser vista com legendas no site da "Stars of Science" e no YouTube.

A temporada de 10 episódios apresentará ao público inovações de ponta e as pessoas por trás delas. "Iniciar um fórum de inovação líder que oferece à juventude árabe as ferramentas e conhecimentos necessários para alcançar o sucesso foi, e ainda é, a força motriz de Stars of Science", afirmou Khalifa Essa Al Kubaisi, gerente de relações públicas da QF. "O sucesso de Stars of Science pode ser medido pelos milhões de jovens que o programa encorajou a sonhar alto. Ele comprovou seu enorme impacto e continuará fazendo isso nos próximos anos."

O período de seleção de elenco de Stars of Science contará com centenas de candidatos apresentando suas ideias e, após a seleção, os nove primeiros colocados – orientados por especialistas e ex-participantes do Stars of Science – passarão às fases de prototipagem e validação do cliente. As eliminações com base nas opiniões do júri ocorrerão nos próximos episódios, antes que os quatro finalistas concorram a uma parte dos US 600.000 para o financiamento inicial.

Enquanto os candidatos lutam para chegar à grande final, os membros do júri de Stars of Science, Professor Fouad Mrad, Professor Abdelhamid El-Zoheiry e Dr. Khalid Al Ali, farão críticas construtivas. A estrela de TV Khaled Al Jumaily também volta à série, como o apresentador de longa data do programa.

Os ex-participantes de Stars of Science – como o vencedor do ano passado, Fouad Maksoud, do Líbano – são pessoas inovadoras cujo objetivo é causar impacto em suas comunidades, países e além. Nos últimos dez anos, 131 ex-participantes do programa arrecadaram US$ 14 milhões em receitas, crowdfunding e bolsas de pesquisa.

Assista ao episódio 1 no sábado, 22 de setembro de 2018. Para obter um guia completo de transmissão da temporada 10 de Stars of Science, acesse http://www.starsofscience.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/741585/Stars_of_Science.jpg

