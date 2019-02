Start der China Marine Economy Expo 2018 in Zhanjiang (Guangdong)

ZHANJIANG, China, 23. November 2018 /PRNewswire/ -- Am 22. November war der Auftakt der sechsten China Marine Economy Expo (CMEE) in Zhanjiang, einer Küstenstadt in Guangdong (China). Sie wird gemeinsam von der Regierung von Guangdong und Chinas Ministerium für natürliche Ressourcen (MNR) ausgerichtet. Guangdongs Provinzgouverneur Ma Xingrui erklärte die Expo für eröffnet und Wang Hong, Mitglied der Parteiführungsgruppe des MNR und Generaldirektor der staatlichen Ozeanverwaltung, hielt eine Rede vor dem Publikum.

Nach Worten von Wang Hong hat China in den vergangenen 40 Jahren, die von Reformen und à ffnung geprägt waren, die Entwicklung und Nutzung seiner Meeresressourcen und den Umweltschutz kontinuierlich verbessert. Bei Wissenschaft und technischer Innovation wurden bedeutende Fortschritte gemacht, und die Meereswirtschaft ist stetig gewachsen. Das Meer ist zu einem wichtigen Raum für den Aufbau eines modernen Wirtschaftssystems im neuen Zeitalter geworden. Es wird erwartet, dass die Plattform der CMEE voll genutzt wird. Durch gemeinsame Anstrengung aller Parteien soll eine intensivere, umfassendere und pragmatischere Kooperation entstehen, um eine gegenseitig nutzbringende und erfolgreiche Zukunft zu gestalten.

Nach der Eröffnungsfeier besuchten Ma Xingrui, Wang Hong und andere Führungspersönlichkeiten den Ausstellungsbereich. Im Rahmen eines freundschaftlichen Gesprächs mit Vertretern der ausstellenden Unternehmen sagte Ma, dass Guangdong den Bau der Greater Bay Area von Guangdong-Hongkong-Macau voll unterstützt und einen modernen küstennahen Wirtschaftsgürtel und eine starke Marineprovinz errichten will. Die ausstellenden Unternehmen können Chancen nutzen, den Austausch und die Zusammenarbeit vertiefen, die F&E und Innovation stärken und gemeinsam die Entwicklung der Meereswirtschaft und -industrie vorantreiben. Guangdong wird für lokale Unternehmen günstigere wirtschaftliche Bedingungen schaffen. Ma sprach sich für die weitere Verbesserung der CMEE aus. Dabei geht es ihm um mehr Internationalisierung, Spezialisierung und Marktorientierung. Die Expo soll die Leistungen von China und dem Rest der Welt bei der Entwicklung der Meereswirtschaft herausstellen und als erstklassige Plattform die wirtschaftliche Kooperation in der Marineindustrie, den Austausch in der Meeresforschung und die technologische Innovation voranbringen.

Unter dem Motto â Leading Cooperative Sharing in Blue Marine" werden auf der CMEE 2018 Innovationen aus verschiedenen Industrien präsentiert, darunter meerestechnische Ausrüstung, Marineenergie und -technik, Hafenlogistik, Küstentourismus, Biomedizin und moderne Marinedienste. Laut dem Organisationskomitee der Veranstaltung nehmen 2.400 Unternehmen aus 72 Ländern an der Ausstellung teil, darunter zahlreiche Schwergewichte der Meereswirtschaft wie BASF SE, China Merchants Group, China Shipbuilding Industry Corporation, China State Shipbuilding Corporation Limited, China Communications Construction, State Power Investment, CNOOC, Guangzhou Shipyard International.

Es finden Diskussionen über die innovative Entwicklung der Meereswirtschaft statt. Geplant sind auch die Veröffentlichung des chinesischen Entwicklungsindex für die Meereswirtschaft sowie 11 Expertenforen und verschiedene relevante Geschäftsaktivitäten.

Zhanjiang liegt an der Südspitze von Kontinentalchina und ist auf drei Seiten von Meer umgeben. Die bezirksfreie Stadt besitzt den längsten Küstenstreifen in China. Sie bietet besondere geografische Vorteile und nahezu unerschöpfliche Meeresressourcen. Als Modellstadt für Innovation und die Entwicklung der chinesischen Meereswirtschaft hat Zhanjiang in den zurückliegenden Jahren seine Entwicklungsstrategie immer wieder angepasst und ist rasant gewachsen.

Aus diesem Grund ist Zhanjiang seit 2014 der feste Austragungsort für die CMEE, die 2012 zum ersten Mal ausgerichtet wurde. In den fünf Jahren kamen mehr als 11.000 Unternehmen aus insgesamt 83 Ländern zu dem Event, und das gesamte Transaktionsvolumen liegt bei über 200 Mrd. Yuan (28,85 Mrd. USD).

