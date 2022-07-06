Стартовал конкурс Huawei GLOBAL AI CHALLENGE с заманчивым призовым фондом

Конкурс Huawei GLOBAL AI CHALLENGE проводится уже четвертый год с его запуска в 2019 году. За первые три года его проведения было получено более 2500 алгоритмов от почти 8000 команд из 45 стран и регионов. Более 150 конкурсантов получили призы. Ряд выдающихся конкурсантов из лучших университетов и колледжей Китая были приняты на работу компанией Huawei. Конкурс сочетает теорию с практикой, объединяя молодые таланты для развития новых технологий искусственного интеллекта как в теоретическом, так и в практическом смысле.

Ван Юэ (Wang Yue), президент облачного сервиса компании Huawei, Consumer Cloud Service Application BU, подчеркнул высокие амбиции конкурса, отметив следующее: «Развитие искусственного интеллекта положило начало эпохе повсеместного интеллекта. Мы стремимся вдохновить талантливых студентов со всего мира на освоение новых границ искусственного интеллекта и решение глобальных проблем».

Советы всемирно известных экспертов и специалистов Huawei

Конкурс обогатился благодаря вкладу известных международных экспертов в области ИИ, которые предоставляют участникам советы и наставничество. В этом году в число экспертов вошли Чжи-Хуа Чжоу (Zhi-Hua Zhou), профессор и заведующий кафедрой информатики и технологий Нанкинского университета и иностранный член Европейской академии; Паскаль Ван Хентенрик (Pascal Van Hentenryck), член Американской ассоциации искусственного интеллекта (AAAI), заведующий кафедрой им. А. Рассела Чандлера III и профессор Школы промышленной и системной инженерии имени Х. Милтона Стюарта; и Джузеппе Де Джакомо (Giuseppe De Giacomo), Член AАAI, Член Американской ассоциация по вычислительной технике (ACM) и полный профессор Римского университета «Сапиенца». Их опыт привнесет в конкурс отраслевой авторитет, а также поддержит промышленные и академические достижения, а также научные исследования.

Три конкурсных категории для решения реальных проблем

Эксперты оценили потенциальные конкурсные предложения по следующим пяти критериям: технические инновации, практическая ценность, оценка рисков, популярность и сложность, и в итоге остановились на трех категориях, охватывающих практическое применение ИИ в рекламе, картографии и интерактивных медиа-сервисах. Первая категория — «Диалог на основе знаний»; вторая категория — «Интеллектуальный контроль качества визуализации данных дорожного движения»; и последняя категория — «Прогноз эффективности рекламы с помощью междоменных данных рекламы и новостных лент».

Раздача призов

Регистрация на конкурс была открыта 24 июня, он будет включать предварительный этап (с 24 июня по 24 августа) и элитный финал (с 3 сентября по середину сентября). После проведения онлайн-конкурса на предварительном этапе в каждой категории будут отобраны семь команд для участия в элитном финале, где в общей сложности 21 команда в трех категориях будет соревноваться за денежные призы в рамках онлайн-конкурса и презентации.

Программа компании Huawei «Shining Star» выделила 210 000 долларов США в качестве призового фонда конкурса, который будет распределен между семью лучшими командами в каждой из трех категорий. Чемпион получит 35 000 долларов США, первый призер — 15 000 долларов США, второй призер — 10 000 долларов США. Кроме того, четыре команды будут особо отмечены и получат по 2 500 долларов США.

Компания Huawei рада пригласить всех студентов-разработчиков, достаточно смелых, чтобы принять вызов, и готовых продемонстрировать свои лучшие работы всему миру.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1853355/image_5009676_31402883.jpg

SOURCE Huawei