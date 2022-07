Startschuss für die International Solar Building Design Competition 2022

PEKING, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die International Solar Building Design Competition 2022, die vom International Solar Building Design Competition Organizing Committee veranstaltet wird, steht unter dem Motto „Sunshine & Station in the Scenery" und befindet sich im Giant Panda Habitat Nature Reserve im Guanbagou Basin Nature Mini-Reserve, Pingwu County, Sichuan Province. Der Wettbewerb thematisiert die Forschungsstation und erforscht neue Methoden und Ideen für den ökologischen Schutz mit erneuerbaren Ressourcen. Das Projekt sieht den Bau einer Forschungsstation vor, die Besuchern, Forschern und Studenten Arbeits- und Wohnmöglichkeiten bieten soll. Der erste Preis wird in den Bau gesteckt, und das Gewinnerteam wird zusammen mit dem Expertenteam an der Vertiefung des Projekts teilnehmen.