Startup brasileira inova com lançamento de solução de PABX Virtual com WhatsApp

SÃO PAULO, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O sistema PABX, conhecido popularmente como Central Telefônica, representou um grande salto tecnológico para a telecomunicação nos anos passados. Por meio desse método, as empresas podem implementar linhas e ramais para se comunicar internamente e oferecer novas formas para o público encontrar suas soluções. Contudo, recentemente, esse sistema inovador tem evoluído muito e hoje já conta com muito mais funcionalidades.

O PABX Virtual, também conhecido como VoIP (Voice over Internet Protocol), é a evolução de sistemas PBX que se baseavam em métodos analógicos. O novo modelo funciona através da internet, permitindo que as ligações sejam realizadas por meio de pacotes de dados, em tempo real, e com uma alta qualidade de sincronização.

Contudo, uma startup brasileira resolveu inovar ainda mais e adicionar um novo ingrediente a essa fórmula. E estamos falando de algo que está presente diariamente na vida de todos os brasileiros: o WhatsApp, o mensageiro mais popular no Brasil e no mundo.

Como funciona o PABX Virtual?

Antes de entendermos qual é a relação entre WhatsApp e PABX Virtual, vamos antes compreender como essa tecnologia de linhas e ramais funciona. O VoIP é a versão digital do antigo PBX, o método analógico de transferir ligações em uma central telefônica.

O moderno PABX Virtual funciona por meio da computação em nuvem. Para ser implementado, o VoIP precisa apenas de uma banda larga de boa qualidade para a conexão. Esse sistema se destaca por oferecer grande independência e autonomia para as empresas, dispensando contrato com operadoras ou prestadoras de serviço de telefonia.

O PABX Virtual também é uma solução eficiente para ajudar organizações que adotaram ou estão migrando para o modelo de home office. Por se tratar de uma tecnologia que converte uma linha para VoIP, o sistema permite que cada um dos usuários tenha acesso e também compartilhe as mesmas linhas telefônicas – que seria inviável nas operadoras de telefonia.

Vantagens e funcionalidades do PABX

Se você não conhecia ou sabia pouco a respeito do PABX Virtual (VoIP), talvez seja bom ficar por dentro das vantagens e funcionalidades dessa tecnologia.

Separamos, a seguir, os aspectos que podem tornar esse sistema uma boa opção para a sua empresa e negócio:

Permite a gravação de chamadas, com download e fácil acesso aos arquivos;

Criação de ramais virtuais em que cada colaborador possui o seu próprio código interligado aos demais (e sem custo adicional);

Discador automático e URA (menu de atendimento automático);

Direcionamento do atendimento para unidades específicas ou departamentos de acordo com as necessidades da empresa;

Configuração de horário e dias de funcionamento, com a possibilidade de uma gravação para horários indisponíveis;

Relatório de uso por ramal;

Chamadas sem limite e sem custo adicional entre os ramais;

Correios de voz por e-mail, com relatório de ligações perdidas no ramal.

Com tantos recursos e vantagens, é fácil entender por que o PABX Virtual se tornou uma tendência tecnológica nos últimos anos. Contudo, a OmniSmart, uma startup brasileira do ramo de soluções omnichannel, transformou essa tecnologia em algo ainda melhor.

PABX Virtual com WhatsApp

A tecnologia VoIP é bastante inovadora em sua própria área, mas como ela pode se relacionar com o WhatsApp para empresas? Afinal, faria todo sentido

integrar essas duas ferramentas, pois o mensageiro está diariamente presente na vida dos brasileiros e todos nós já estamos bem habituados a utilizá-lo, conhecendo bem todos os seus recursos.

Observando essa possibilidade, a startup OmniSmart criou uma solução que integra essas duas plataformas e é capaz de oferecer uma série de benefícios. O PABX Virtual com WhatsApp é a solução ideal para as organizações que querem economizar ainda mais, melhorar a comunicação e se destacar diante dos concorrentes.

Também é uma solução para aquelas companhias que já realizam boa parte de seus atendimentos pelo aplicativo de mensagens. Para tornar o serviço ainda mais profissional, integrá-lo ao PABX Virtual com certeza fará a empresa se destacar com profissionalismo na comunicação.

Como funciona?

O PABX Virtual com WhatsApp tem um funcionamento simples de entender. Sem o VoIP, os negócios geralmente precisam manter vários números ativos para ter mais de um atendente e lidar com vários chamados ao mesmo tempo. Como ponto negativo dessa estratégia, a empresa precisa gerenciar muitas linhas e ainda divulgar esses contatos, o que pode gerar confusão.

Quando o WhatsApp funciona interligado ao PABX Virtual, a empresa pode divulgar apenas um número e concentrar todos os atendimentos nessa única linha. É possível até mesmo conectar quantos atendentes a organização quiser, permitindo que vários clientes sejam atendidos ao mesmo tempo.

Entretanto, não é somente essa a vantagem do PABX com WhatsApp. O sistema URA para distribuição de mensagens (para setores e departamentos específicos) também funciona, além de diversos relatórios relacionados ao atendimento, como satisfação dos clientes, atendimento por colaboradores e muito mais.

Integrando tudo a uma solução omnichannel

Integrar o WhatsApp com o PABX Virtual é uma verdadeira inovação no que diz respeito ao atendimento aos clientes. Mas o que mais a startup OmniSmart oferece?

A empresa tem como foco o desenvolvimento contínuo de uma solução omnichannel, ou seja, capaz de centralizar vários canais de comunicação ao mesmo tempo. O objetivo é permitir que as organizações ofereçam um atendimento mais unificado aos clientes, uma experiência mais satisfatória e haja melhor comunicação interna dentro da organização.

O fluxo de automação inteligente da solução da OmniSmart permite que as organizações planejem suas ações personalizadas de acordo com o objetivo ou segmento do seu cliente, em qualquer etapa da jornada de atendimento. Além disso, com a integração dos diversos canais de atendimento, aumenta-se a produtividade da sua equipe.

A OmniSmart é uma startup em crescimento no mercado e com uma solução em telecomunicação e omnichannel. A empresa é formada por pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, comprometidas com o sucesso dos clientes e treinadas para oferecer o melhor atendimento possível.

Além de revolucionar o atendimento das organizações, a startup também promete trazer benefícios para outras áreas – como marketing, vendas e comercial – com o aumento na captação e engajamento dos leads. As soluções da OmniSmart envolvem suporte, sucesso do cliente, chatbots, integrações com plataformas de terceiros e muito mais.

Para usufruir das soluções oferecidas pela OmniSmart, entre em contato agora mesmo com um dos especialistas em omnichannel e tire todas as suas dúvidas.

