Startup de negociações imobiliárias rurais promete agilidade, confiabilidade e máxima segurança à Brokers e imobiliárias, por meio de tecnologia exclusiva de inteligência, a Gaia

Conforme aponta pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), há 223,02 milhões de hectares entre lavouras e pastagens no Brasil, sendo que, somente a área de grãos, apresenta expectativa de aumento em torno de 17,6% até 2031, de acordo com o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

A inacreditável transformação digital, mesmo que forçada, que vivemos nos últimos dois anos, lançou luz à uma necessidade de digitalização de empresas, de maneira geral, para acompanharem todo este avanço tecnológico, o que inclui as negociações imobiliárias de todos os segmentos. Este foi o pitch da Goyás Fazendas que, mesmo sendo pioneira em negociações de fazendas por meios digitais, não se acomodou tecnologicamente.

Cada vez mais preocupados com a segurança, privacidade e com a agilidade dos processos de escolha de imóveis rurais, a Goyas Fazendas desenvolveu uma tecnologia única, inédita na América Latina, a qual batizaram de "Gaia".

Inspirada na deusa Gaia (Mãe-Terra), segundo a mitologia grega, foi ela o elemento primordial e latente de uma potencialidade geradora, quem "ordenou" o cosmos, colocando tudo em harmonia e acabando, de uma vez por todas, com a desordem e destruição.

Em analogia à mitologia, a tecnologia de Inteligência Artificial Gaia surge para colocar ordem e harmonia no setor imobiliário rural, catalogando e organizando todas as oportunidades de negócios imobiliários de maneira que seja de fácil acesso ao público interessado neste segmento.

Todo o sistema foi desenvolvido pensando em proteger e organizar todos os envolvidos na negociacição dos imóveis rurais, desde aquele interessado na compra, venda ou arrendamento, até os facilitadores, ou seja, imobiliárias ou brokers.

"Por mais que você tenha centenas de leads disponíveis, nem todos estarão interessados em comprar ou arrendar um imóvel rural a qualquer momento. É por isso que é importante identificar os leads mais qualificados. Ou seja, os consumidores ideais que estão mais interessados em obter um imóvel. Essa não é uma tarefa tão simples para um profissional imobiliário, pode levar muito tempo até todos os leads serem analisados. Por isso desenvolvemos a Gaia, para que nossa inteligência artificial otimize e acelere este processo", explica Givago Alvarenga, CEO da Goyas Fazendas, empresa criadora da tecnologia revolucionária.

Além de toda essa estrutura de identificação de melhores leads, a Gaia promete entregar, ainda, automação do gerenciamento de imóveis, demandas e usuários da tecnologia, dando proteção, total sigilo e rastreabilidade de todos os processos.

Toda essa automatização proporciona, no fim das contas, aos usuários da tecnologia, mais geração de negócios e de maneira muito mais econômica, já que diversos processos que teriam de ser feitos presencialmente, onerando as partes envolvidas nas negociações, podem ser feitos através do uso da Gaia, de forma muito mais ágil e absolutamente segura.

"Com expansão, a princípio, a nível nacional – e, futuramente, internacional –, e a Gaia implantada em cada canto do país, não somente o agronegócio se beneficiará, mas os produtores, empresários, imobiliárias, brokers e toda a sociedade, de forma geral.", finaliza Givago.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749513/GAIA___GOYAS_FAZENDAS.jpg

FONTE Goyas Fazendas

