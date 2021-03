Startup Fix receberá investimentos de cerca de R$ 210 milhões nos próximos anos

Com a compra da Fix – startup de serviços – a Tempo Assist dá início à estratégia de abrir novas verticais de negócios e expandir sua oferta de valor digital ao mercado brasileiro

SÃO PAULO, 22 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Tempo Assist, plataforma líder do mercado de assistências em serviços emergenciais e de conveniências, que pertence aos fundos de Private Equity Carlyle e Swiss Re, acaba de adquirir a Fix, startup dona de um aplicativo mobile que conecta clientes e prestadores de serviço de forma rápida, segura e 100% online. Com isso, a empresa quer ampliar sua atuação em todo o território nacional, oferecendo serviços também para quem não tem cobertura de seguros (residencial, de vida e de automóvel).

Criada em 2017, pelo empreendedor serial Eduardo Basile Quadrado, a Fix opera seu delivery de serviços na Grande São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Curitiba, e acumula mais de 50 mil serviços registrados em sua plataforma digital. Este ano, já como parte da Tempo Assist, a startup expandirá suas oferta para outras capitais, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.

"Essa aquisição é fundamental para a expansão nacional da Fix, pois traz um aporte que vai nos auxiliar, além da entrada em novas cidades, no crescimento do time e na aceleração das inovações tecnológicas em toda a jornada do cliente e do profissional. Nosso objetivo é conquistar um mercado potencial de aproximadamente R$ 16 bilhões e transformar o setor de serviços no Brasil da maneira mais positiva possível", afirma o fundador da Fix.

Com forte atuação junto a imobiliárias, administradoras de condomínio e construtoras, a Fix foi a vencedora do prêmio 100 Open Startups – categoria Construtechs –, que elege as startups favoritas do mercado de construção civil do ano.

Os investimentos previstos na startup podem atingir a soma de R$ 210 milhões nos próximos cinco anos, vinculados a metas de desempenho pré-estabelecidas. Isto porque a equipe da Fix terá um alto grau de independência em sua gestão, mas com níveis de governança e integração que permitirão à Tempo Assist potencializar os pontos fortes da empresa. "Além de sinergias e do investimento para acelerar o crescimento das operações, a Tempo Assist está levando para a Fix sua rede de mais de 22 mil prestadores de serviços, expertise no setor, qualidade e um histórico robusto de desenvolvimento tecnológico e automação", afirma Roberto Rittes, CEO da Tempo Assist.

Sobre a Tempo Assist

A Tempo Assist é a empresa líder do mercado nacional de serviços emergenciais e de conveniências Seus clientes são os principais players dos mercados de seguros, montadoras, financeiras e varejistas do País. Com mais de 25 anos de mercado, a Tempo Assist se caracteriza pela inovação constante em produtos, canais e processos, apoiada pelo uso intensivo de tecnologia. Tem como principais acionistas o fundo de private equity Carlyle e o grupo Swiss Re. Com sede em Barueri, São Paulo, a empresa gera 2.200 empregos diretos e conta com mais de 22 mil empresas parceiras para realizar, anualmente, mais de 1,8 milhão de atendimentos em todo o Brasil.

Sobre a Fix

A Fix é um delivery de serviços com profissionais certificados e com garantia. Por meio de sua plataforma digital, a companhia é responsável por processar, entender e resolver as necessidades de serviços de manutenções, pequenas reformas e instalações do mercado brasileiro. Com atuação em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, e planos para expansão nacional ainda em 2021, a startup também tem um segmento exclusivo para o mercado imobiliário, com foco em melhorar a experiência de inquilinos e proprietários ao solicitar um reparo no imóvel alugado.

FONTE Tempo Assist

SOURCE Tempo Assist