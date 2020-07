Startup inova o conceito de omnichannel e lança plataforma inteligente, indo do atendimento 360 até a geração de leads

SÃO PAULO, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Você provavelmente já ouviu o ditado popular "a primeira impressão é a que fica", não é mesmo? Embora possamos questionar a validade dessa afirmativa, no mundo dos negócios, essa é uma verdade quase inquestionável.

Afinal, será que você faria negócios com uma empresa que lhe tratou mal, não atendeu a sua ligação de forma adequada ou deixou você esperando no telefone?

É provável que não.

É por isso que cada vez mais empresas estão preocupadas em melhorar o atendimento aos clientes, apostando na tecnologia como uma das maiores aliadas. Nesse sentido, a startup OmniSmart tem se destacado por oferecer uma solução omnichannel e disponibilizado uma plataforma inteligente que oferece atendimento 360° e que ajuda na geração e captação de leads.

O que é omnichannel?

Mas o que significa a expressão "omnichannel"? E o que isso tem a ver com a melhora no atendimento oferecido pelas empresas?

O termo omnichannel não é novo, mas representa uma estratégia que tem se mostrado cada vez mais eficiente por conseguir integrar diversos canais de comunicação. O objetivo é exatamente esse: permitir que o cliente escolha por qual "rota" seguir para encontrar a solução oferecida por uma empresa. É por isso que dizemos que essa estratégia é 360° – ela cobre todos os lados possíveis.

Como hoje há muitas alternativas – entre e-mail, mensagens em aplicativos (como WhatsApp ou Messenger), redes sociais (como Facebook e Instagram), telefone, chat e outros –, a estratégia omnichannel tem se mostrado cada vez mais eficiente para a empresa conseguir lidar com tantos canais. Não é fácil dar conta de tudo e é por isso que essa solução tem contribuído para melhorar o atendimento oferecido pelas empresas.

Omnichannel no atendimento

Para a OmniSmart, a ideia não é apenas integrar os diversos canais de comunicação de uma empresa. Facilitar a vida dos clientes com certeza é uma meta a ser atingida, mas a startup usa uma solução omnichannel para oferecer uma experiência totalmente nova e melhor para os usuários do sistema.

É por isso que a plataforma inteligente da OmniSmart não somente reúne os diversos canais de comunicação, mas integra-os para que eles se conversem e possam gerar valor ao atendimento. Assim, quando um cliente tira uma dúvida pelo chatbot e depois decide retomar o contato por e-mail, a empresa terá todos os seus dados para oferecer o melhor suporte possível.

Portanto, quando usado no atendimento, uma solução omnichannel é capaz de oferecer os seguintes benefícios:

Melhora o feedback dos clientes;

Melhora a experiência do usuário;

Melhora o processo de compra;

Melhora a comunicação interna;

Melhora o resultado da empresa.

Não há contraindicações para a utilização de uma solução omnichannel dentro de uma empresa. Se for uma plataforma inteligente como a da OmniSmart, só há benefícios a serem contabilizados.

Se uma empresa quer gerar valor desde o momento do primeiro contato, ela precisa apostar em uma solução eficiente para integrar os diferentes canais de comunicação – e é isso que a OmniSmart oferece.

A plataforma ajuda a construir e aprimorar o marketing digital

Se você compreendeu como funciona uma solução omnichannel, deve ter percebido que ela pode ser uma excelente ferramenta para o marketing de uma empresa. É por isso que as empresas que trabalham com plataformas de atendimento omnichannel também se especializam nas vertentes do marketing digital.

Isso se resume em captar, gerar, engajar e manter possíveis clientes – os chamados leads –, aumentando o potencial de venda dos produtos e serviços de uma empresa. Sem uma estratégia nesse sentido, o negócio está funcionando com base na sorte. Portanto, é preciso pensar e implementar um plano de ação que alcance, motive e retenha aqueles que podem se interessar pelo que a organização está oferecendo.

Mas como a solução omnichannel pode atuar nesse sentido?

Omnichannel para geração de leads

Um bom exemplo de como uma solução omnichannel pode ajudar o marketing digital é a geração de leads – ou seja, encontrar potenciais clientes para os serviços e produtos oferecidos pela empresa.

Ressalta-se o que já foi dito logo acima: sem uma estratégia para gerar novos interessados, a empresa está "contando os dias" para decretar falência. É preciso pensar ativamente nesse assunto para o sustento e crescimento de um negócio.

Uma solução omnichannel pode atuar fazendo com que os visitantes do seu site se tornem leads, por exemplo, usando gatilhos mentais poderosos. Assim, as informações primordiais são captadas e você saberá quais são as dores mais comuns de quem está buscando as suas soluções.

O uso de chatbots é outra forma eficiente de captar e encaminhar os leads para o funil de vendas. Uma estratégia eficiente usando esses robôs vai alimentar o prospect com conteúdos e informações relevantes até o momento em que ele estiver pronto para se converter em um cliente.

Será que eu preciso de uma solução omnichannel?

Essa é uma boa pergunta. Afinal, a solução omnichannel parece ser algo robusto, destinado apenas a grandes empresas que possuem vários canais de comunicação. Entretanto, esse é um engano. Diversos segmentos da indústria podem se beneficiar dessa estratégia, tais como:

Agropecuária;

Alimentício;

Associações;

Automotivo;

Construção;

Educacional;

Fármaco;

Ferramentas e Eletrodomésticos;

Financeiro;

Higiene e Limpeza;

Logística;

Plano de Saúde;

Serviços;

Saúde Animal;

Seguradora;

Telecom;

Turismo;

Vestuário e Esporte.

Não há limites para o campo de atuação de uma solução omnichannel. Afinal, todas as empresas precisam se comunicar e elas sempre fazem isso usando mais de um canal de comunicação de uma vez. Para que não haja conflito entre esses meios e o cliente possa ter uma experiência unificada e de qualidade ao interagir com a sua organização, a solução omnichannel está a sua disposição.

Conheça a OmniSmart!

A OmniSmart é uma empresa que oferece o serviço de comunicação multicanal – conhecido como omnichannel – para você se relacionar da melhor forma possível com os seus clientes. O ponto forte da organização é a integração com sistemas de terceiros. Isso significa que ela está 100% preparada para funcionar a qualquer momento graças às APIs que são internamente desenvolvidas.

A equipe OmniSmart é formada por pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, comprometidas com o sucesso dos clientes e treinadas para oferecer o melhor atendimento possível. Visite o site da empresa e conheça a solução omnichannel que vai revolucionar seus atendimentos!

