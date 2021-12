Startup singapurense Affyn, uma estrela em ascensão no espaço metaverso, realizou duas rodadas de arrecadação de fundos com excesso de subscrições, elevando o valor total para mais de USD 7 milhões

A rodada privada da Affyn obteve excesso de subscrições no prazo de uma semana do lançamento de seu site, resultando na abertura de uma nova rodada estratégica que, mais uma vez, obteve excesso de subscrições antes de sua pré-venda em 18 de dezembro de 2021.

Com o respaldo de mais de 50 investidores de risco, investidores institucionais e parceiros, indicando alta confiança e forte demanda pelo metaverso play-to-earn da Affyn.

SINGAPURA, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A startup Affyn de Singapura, um projeto de metaverso impulsionado por blockchain, está desenvolvendo um jogo móvel free-to-play (que pode ser baixado e instalado sem qualquer tipo de cobrança) e play-to-earn (jogo para jogar e lucrar) com geolocalização integrada e recurso de realidade aumentada (RA).

Reimaginando o free-to-play e o play-to-earn

Como um projeto com base em metaverso com recurso de geolocalização e mecânica de realidade aumentada (RA), a Affyn incorpora o conceito lúdico em que todos os personagens do jogo, denominados de "Buddy" (amigo, em inglês), são um token não fungível (NFT). Se você ainda não está familiarizado com os NFTs, significa que o amigo pertence realmente a você, e não aos desenvolvedores do jogo. Isso revoluciona o setor tradicional de games, em que os jogadores dedicam milhares de horas a ganhar elementos e moedas do jogo que, na verdade, não pertencem a eles.

Criando uma economia de circuito fechado

Semelhante a todos os games que têm seu próprio conjunto de moedas, a moeda da Affyn também é conhecida como tokens FYN. A utilidade dos tokens FYN têm como objetivo que eles sejam altamente versáteis. Além das transações comuns dentro do jogo, ele está em vias de adotar utilidades no mundo real. Ao criar esse ecossistema integrado pelo qual os jogadores podem ganhar os tokens virtualmente e utilizá-los no mundo real, forma-se uma economia de circuito fechado, impulsionando o valor dos tokens FYN.

Garantindo uma economia de jogo sustentável

A Affyn é uma das pioneiras do modelo play-to-earn móvel, criado com a intenção de mudar a forma como os jogadores podem obter valor do ecossistema, em comparação com as plataformas de games tradicionais. A equipe passou mais de um ano elaborando um plano detalhado para criar uma economia de jogos sustentável. Isso ajuda a garantir que as recompensas continuem sendo interessantes para os jogadores atuais e novos no longo prazo.

Lucaz Lee, fundador e CEO, que encabeça a arrecadação de fundos, comentou a respeito da razão pela qual começou esse projeto: "Nossa ideia de um metaverso é um mundo onde as pessoas podem se encontrar, jogar e se conectar não só virtualmente, mas também na vida real. Ao utilizar a tecnologia blockchain como ponte, a Affyn pretende promover um movimento global em que possamos jogar, ganhar e nos divertir mais juntos ao mesmo tempo."

