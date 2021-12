Startup social e metaverso descentralizado BOOM cria fundo de USD 1 milhão para dar suporte a criadores de conteúdo e lança aplicativo IOS e Android

A Boom é a plataforma social para a próxima etapa da revolução descentralizada. Utilizando o poder dos NFTs, os usuários da Boom podem coletar opiniões e informações em um canal público ou por assinatura. Os criadores de conteúdo também podem criar um canal privado e gerenciar seus seguidores usando ferramentas genéricas da plataforma.

A plataforma tem como objetivo criar um espaço para os usuários compartilharem seus conhecimentos sobre determinados assuntos - de conteúdo analítico profundo, thread fragmentado refinado até entretenimento; os usuários podem colaborar com um grupo de indivíduos com opiniões semelhantes para inovar e dar vida a novas ideias. Esses recursos do produto estão configurados para se alinhar com o DNA da BOOM de DAO (organização autônoma descentralizada)

Os usuários da BOOM sempre têm total controle sobre seus ativos de criptomoedas e NFTs. Por meio das carteiras descentralizadas que a BOOM suporta, os usuários podem exibir seus ativos conforme desejarem e, juntamente com a iteração do produto, podem dar gorjetas e pagar taxas de assinatura com tokens de criptomoedas e NFTs.

USD 1 milhão em fundos para criadores de conteúdo

Juntamente com o lançamento do aplicativo BOOM para IOS e Android, a equipe de desenvolvimento da Boom pretende começar a trazer importantes líderes de opinião, influenciadores comunitários e estúdios para a plataforma. Com a primeira geração de influenciadores sendo preparada, serão organizados mais eventos promocionais para atrair usuários adicionais e aumentar organicamente o alcance e a popularidade da plataforma.

O BOOM Creator Fund é uma iniciativa que ajuda os colaboradores a ingressarem na Boom e gera valor para essa comunidade. O influenciador, criador ou estúdio precisa cumprir determinados critérios para poder compartilhar o fundo.

Além de uma comunidade em crescimento, há muitas outras excelentes funcionalidades por vir, já que a Boom está pronta para ser a próxima maior coisa na revolução descentralizada. A social+NFT será a próxima maior tendência para o estabelecimento de um metaverso, e a Boom está liderando o movimento.

Sobre a BOOM

A Boom é uma participante fundamental da emergente revolução social+NFT, que se tornará um pilar importante do metaverso de recebimento de pagamentos. Como uma plataforma social+NFT descentralizada, a Boom permite que os usuários interajam com grandes líderes de opinião em todo o mundo e os apoiem significativamente, ao mesmo tempo que ganham recompensas.

