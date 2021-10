Startup traz tecnologia para o mercado imobiliário

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Com o uso da tecnologia de ponta a ponta, a Vivalisto é uma proptech (startup do mercado imobiliário) que trabalha no modelo de plataforma de negócios. Ao integrar e prestar todos os serviços relativos à compra e venda ou locação, muda a forma de trabalhar de pequenas e médias imobiliárias e corretores autônomos.

Tudo é feito digitalmente. Sua plataforma permite a contratação do serviço transacional para locação ou compra/venda, que engloba: análises, crédito imobiliário, seguros e garantias, contrato digital, vistorias profissionais, escritura eletrônica, coordenação da entrega das chaves, intermediação com cartórios, entre outros.

Tecnologia Vivalisto

Tecnologia é o ponto forte da empresa, que participou do programa Startup With IBM e agora faz parte do programa de startups da AWS, da Amazon, contando com todo suporte e estrutura de serviços para cloud e desenvolvimento de tecnologia.

A Vivalisto cuida também do crédito imobiliário, garantindo mais velocidade para o comprador. Na plataforma, o agente imobiliário consegue acompanhar suas propostas e automatizar algumas comunicações com seus clientes no processo de negociação. Por sua vez, o cliente tem visibilidade do status da negociação e das condições aplicadas nas propostas: recebe comunicação de cada etapa do processo, o que garante mais segurança e transparência do andamento da transação.

Em 2021, a Vivalisto lançou uma assistente virtual, Maya, que combina inteligência artificial com recursos na nuvem, que auxilia os clientes finais durante todo o processo transacional, incluindo compradores, vendedores, inquilinos e locadores, bem como as imobiliárias e corretores de imóveis. A assistente virtual avisa as partes da evolução do processo, pelo Whatsapp.

Apesar de boa parte do processo ser automatizado, a Vivalisto possui canais humanizados disponíveis para todos os clientes em todas as etapas.

Vivalisto em números

A Vivalisto contabiliza hoje (outubro de 2021):

2.208 clientes impactados;

mais de R$ 500 milhões em imóveis negociados (GMV);

77% de negócios a mais para imobiliárias e corretores parceiros

Receita 24% maior no terceiro trimestre de 2021, comparado com segundo trimestre/2021

A Vivalisto encerrou 2020 com 157% de crescimento em relação a 2019

2019 (resultado): R$ 49 milhões (índice GMV)

milhões (índice GMV) 2020 (resultado): R$ 138 milhões (índice GMV)

milhões (índice GMV) GMV do primeiro semestre de 2021: R$ 147 milhões

milhões Para 2021, a Vivalisto tem previsão de atingir 350% em GMV a mais que em 2020. Seguindo para R$ 2bi em GMV para 2022 e R$ 7 ,3bi em 2023

