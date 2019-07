Startup Vietnam Foundation (SVF) fait part de sa vision ambitieuse consistant à faire connaître le Vietnam dans le monde

Le mois de juillet 2019 marque une étape importante pour Startup Vietnam Foundation (SVF), qui entame sa cinquième année d'activité. Lors de la réunion annuelle de 200 acteurs clés de l'écosystème de l'innovation, comprenant des représentants du gouvernement, des entrepreneurs, des universités, des centres de recherche, des investisseurs, des communautés et des mentors, SVF a fait part de sa vision « SVF 2020 - 2025: The Grand Vision », qui confirme son engagement à soutenir l'écosystème national de l'innovation.

Dans le cadre de son programme ambitieux consistant à faire connaître le Vietnam dans le monde grâce à ses compétences technologiques clés locales, SVF se concentrera sur trois piliers d'activité au cours de la période 2020-2025 :

Influencer l'écosystème en facilitant la collaboration et en établissant des liens avec tous les bâtisseurs et partisans de l'écosystème ; Dynamiser les technologies en renforçant les avantages concurrentiels des nouvelles entreprises du secteur des technologies agricoles, des technologies financières et des start-ups technologiques ; Connecter les investissements en tirant parti de son réseau local et international afin de saisir des opportunités d'investissement, d'échange et de commercialisation.

Au cours de la réunion, SVF a témoigné de sa gratitude envers des centaines de partenaires et de mentors, appelant à une collaboration de toutes les parties prenantes de l'écosystème national de l'innovation. Par ailleurs, SVF a notamment annoncé officiellement ses initiatives nationales phares visant à élargir son impact sur l'écosystème de l'innovation au Vietnam, à savoir le programme national de subventions destiné à soutenir les activités d'autres bâtisseurs d'écosystèmes, le forum économique local annuel, les programmes de développement de l'innovation pour les étudiants, les entrepreneurs, les gouvernements locaux et l'investissement.

« Le Vietnam est en train de libérer son potentiel de croissance technologique. SVF s'engage à faire le lien entre les partenaires internationaux et l'écosystème de l'innovation du Vietnam. Nous appelons tous les partenaires mondiaux à nous contacter et à venir explorer le Vietnam, l'un des pays émergents d'Asie du Sud les plus actifs. », a déclaré M. Pham Duy Hieu, vice-président de SVF.

À propos de Startup Vietnam Foundation (SVF)

Startup Vietnam Foundation (SVF) est la première fondation socialisée et à but non lucratif à soutenir l'écosystème de l'innovation au Vietnam en influençant l'écosystème, en dynamisant les technologies et en connectant les investissements. Dans le cadre de sa mission baptisée « For You, For Vietnam », SVF a activement collaboré avec de nombreuses parties prenantes locales et internationales allant des gouvernements aux universités, en passant par les accélérateurs, les incubateurs, les communautés de mentors, les investisseurs et les startups/entrepreneurs.

