Starzplay lanseres i Norden

Premium Starzplay-indhold tilgængeligt for alle Viaplay-abonnenter

LONDON, 16. december 2020 /PRNewswire/ -- Starzplay, den internationale premium-streamingtjeneste fra Starz, lanceres den 17. december på tværs af de nordiske lande i partnerskab med Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens førende streamingfirma.

Fra i dag vil abonnenter hos NENT Groups Viaplay-streamingtjeneste i Norden have direkte adgang til et bredt udvalg af anerkendte og eksklusive Starzplay-serier med den fulde Starzplay-tjeneste, der tilbydes via Viaplay til alle Viaplay-abonnenter på et senere tidspunkt.

Højdepunkterne i Starzplay-indholdet, der kommer til Viaplay i år, inkluderer internationale hits, såsom Starz Original Series 'Power', 'The Spanish Princess', 'The Girlfriend Experience' og 'Black Sails' sammen med den Golden Globe-vindende 'Ramy'.

Viaplay fås i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island og tilbyder live sport, originale produktioner og de nyeste internationale film og serier samt højkvalitets indhold til børn.

Viaplay er tilgængeligt via sin egen hjemmeside, tilsluttede tv'er, smartphone- og tablet-apps (Android eller iOS), spilkonsoller og enheder såsom Apple TV og Google Chromecast.

Om Starzplay

Starz fortsætter med at øge sit globale fodaftryk med sin løbende udvidelse af Starzplay internationale premium-streamingplatform. Starzplays hurtige ekspansion i 55 lande siden lanceringen i maj 2018 er drevet af dets evne til at give abonnenter adgang til det "bedste i global SVOD." Indholdstilbudet består af kataloget med al STARZ premium-indhold, med kommende STARZ Originals, der udelukkende udsendes på Starzplay dag og dato med USA's eksklusive prisvindende og kritikerroste førstegangsserier og et bibliotek med store film. Starzplay er tilgængelig via Starzplay-appen direkte til forbrugerne i Argentina, Brasilien, Chile, Frankrig, Tyskland, Italien, Mexico, Holland, Spanien og Storbritannien; på globale digitale udsendelsestjenester, multikanal videodistributører, telekommunikationsvirksomheder og andre online og digitale platforme, herunder i Europa, Japan og Latinamerika på Apple TV; i Brasilien, Frankrig, Tyskland, Italien, Mexico, Holland, Spanien og Storbritannien på Amazon Prime Video-kanaler; i Østrig, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Spanien og Storbritannien på Rakuten; i Brasilien, Mexico og Storbritannien gennem Roku TV og streaming-enheder og på følgende lokale platforme: i Brasilien på Claro, i Frankrig på Orange, i Mexico på izzi og Totalplay; i Spanien på Orange, Vodafone og MasMovil; i Schweiz på blue+ og UPC TV, i Storbritannien på Virgin Media og som Starz i Canada i alliance med Bell Media.

Om NENT Group

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) er Nordens førende underholdningsudbyder. Vi underholder millioner af mennesker hver dag med vores streamingtjenester, tv-kanaler og radiostationer, og vores produktionsvirksomheder skaber indhold, der opleves over hele verden. Vi gør livet mere underholdende ved at fortælle historier, behandle livet og udvide verdener - fra live sport, film og serier til musik og originale shows. NENT Group har hovedkontor i Stockholm og er noteret på Nasdaq Stockholm ('NENT A' og 'NENT B').

