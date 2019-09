Stationnement dans la rue ou dans un parking d'ouvrage: les prix du stationnement à l'échelle mondiale

- Global Parking Index 2019 par Parkopedia

MALAGA, Espagne, 20 septembre 2019 /PRNewswire/ --

Le Global parking Index 2019 repose sur l'ensemble des données de Parkopedia. Il s'agit de la base de données la plus complète et la plus précise sur le stationnement dans le monde, couvrant plus de 70 millions d'espaces de stationnement à travers 15 000 villes dans 89 pays.

La ville la plus chère est New York , avec une moyenne de 34,94 $ pour 2 heures en parking d'ouvrage.

, avec une moyenne de 34,94 $ pour 2 heures en parking d'ouvrage. Avec un coût moyen de 14,61 $ pour 2 heures, Amsterdam est la ville la plus chère pour le stationnement en voirie, mais c'est l'une des rares villes où les 2 heures de stationnement d'ouvrage sont moins chères que les 2 heures de stationnement dans la rue ;

est la ville la plus chère pour le stationnement en voirie, mais c'est l'une des rares villes où les 2 heures de stationnement d'ouvrage sont moins chères que les 2 heures de stationnement dans la rue ; les Londoniens déboursent le plus pour leur stationnement hors-voirie, tant quotidien que mensuel.

L'Australie est le pays le plus cher pour le stationnement quotidien en termes absolus ; si l'on l'ajuste par rapport au pouvoir d'achat, c'est Hong Kong qui est le plus cher.

Parkopedia, dans le but d'apporter une perspective précise sur le marché mondial des parkings, a publié son Global Parking Index 2019 à l'occasion du Congrès de la European Parking Association. Le rapport de 2019 fournit une mise à jour à l'échelle à la fois des villes et des pays avec des données qui avaient été analysées dans le rapport de Parkopedia en 2017 et il contient également pour la première fois les tarifications appliquées en voirie. Le rapport examine par ailleurs 25 villes clés sur l'ensemble du globe afin de comprendre la répartition des tarifications, la densité des parkings et l'estimation de rendements par espace. Les points saillants du rapport fort ressortir :

Coût de 2 heures de stationnement

Les automobilistes de la plupart des villes dans le monde trouvent plus économique de se garer dans la rue, par rapport au stationnement hors-voirie (par ex. En garage). L'une des peu nombreuses exceptions à cette règle est Amsterdam où le prix hors-voirie est en moyenne 24 % moins cher, ceci reflétant la politique affirmée de la ville de plus en plus bannir les voitures du centre-ville.

New York conserve sa position de ville la plus chère du monde pour le stationnement d'ouvrage de courte durée, suivie par Sydney en deuxième place, et les prix dans ces deux villes se démarquent encore très nettement au-dessus des autres villes. Londres et Tokyo sont les deux seules villes non américaines et non australiennes à rejoindre la liste des 10 plus chères pour le stationnement hors-voirie. L'ajustement des prix pour tenir compte de la parité des pouvoirs d'achat se traduit par une plus grande proportion de villes hors des États-Unis et d'Australie se classant dans les 50 prix moyens supérieurs du stationnement hors voirie.

L'Allemagne continue à offrir un stationnement relativement bon marché, et tout comme en 2017, la ville allemande la plus chère reste Munich, classée 88e à l'échelle mondiale.

Coût du stationnement quotidien et mensuel

Les 3 villes arrivant en tête en 2019 pour le parking quotidien sont Londres, New York et Sydney. Avec ajustement pour parité des pouvoirs d'achat, Hong Kong, Moscou et Osaka montent dans les 15 premières places pour les prix au quotidien.

Londres, New York et Zurich conservent leur réputation de stationnement mensuel le plus cher du monde. Après ajustement des pouvoirs d'achat, 11 des 15 premières villes se trouvent en Europe ou en Asie, notamment Amsterdam, Barcelone, Hong Kong, Paris, Séoul et Tokyo.

En commentant le rapport, Eugene Tsyrklevich, PDG de Parkopedia, a souligné : « Parkopedia a révolutionné la manière dont les conducteurs recherchent et trouvent des stationnements disponibles en leur procurant une expérience sans heurts et fluide sur le web, sur les apps mobiles et dans la voiture. Parkopedia fournit la base de données la plus complète et la plus exacte dans le monde, ce qui nous permet d'offrir au secteur du stationnement, aux planificateurs et au grand public des perspectives approfondies et des analyses détaillées - saisies dans ce rapport. »

Pour accéder au rapport complet, veuillez visiter : https://business.parkopedia.com/2019-global-parking-index

Remarques à l'attention des rédacteurs :

Parkopedia est le plus important prestataire de services de stationnement dans le monde, utilisé par des millions d'utilisateurs et des organisations comme Audi, Apple, BMW, Coyote, Daimler (Mercedes-Benz), Ford, Garmin, GM, Jaguar, Land Rover, Peugeot, Sygic, TomTom, Toyota, Volkswagen, Volvo et de nombreux autres.

Parkopedia est disponible dans 15 000 villes réparties sur 89 pays dans le monde entier, et en couvrant 70 millions de places de stationnement, elle contribue à atténuer les peines de parking éprouvées par les conducteurs. Parkopedia aide les usagers à trouver les disponibilités de stationnement les plus économiques et les plus proches de leur destination, à payer dans des emplacements sélectionnés et à s'orienter directement vers leur place de parking.

Parkopedia fait également partie des fondateurs du consortium Autonomous Valet Parking ('voiturier autonome de stationnement') qui met au point des cartes de stationnement extrêmement détaillées avec algorithmes de correspondance assistant les véhicules autonomes dans la navigation vers un emplacement libre de parking où ils se garent par eux-mêmes.

Demandes relatives à la p resse pour Parkopedia :

Helen Miall

Directrice mondiale du marketing

+44 7861 294243

helen.miall@parkopedia.com

www.parkopedia.com

business.parkopedia.com

Related Links

https://business.parkopedia.com



SOURCE Parkopedia