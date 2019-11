Statistique positive : l'usine d'Uralasbest n'enregistre aucune maladie professionnelle

MOSCOU, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'étude officielle menée par le Rospotrebnadzor, le service fédéral russe chargé de la surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être des personnes, reposant sur des données de 2018, n'a révélé aucun cas de maladie professionnelle à l'usine d'Uralasbest, ce qui est confirmé par un document d'étude officiel récemment publié sur le site Web du Rosportrebnadzor.

Les experts du Rospotrebnadzor ont examiné les statistiques de toutes les entreprises de la région de Sverdlovsk pendant 9 mois en 2019, et ont conclu que le nombre de maladies professionnelles dans la région diminue régulièrement. Les entreprises de l'industrie manufacturière enregistrent le nombre le plus élevé de cas de maladies professionnelles. « La métallurgie occupe la première place en termes de maladies professionnelles (65,2 %) ; la deuxième place est occupée à la fois par le secteur de la production d'autres produits non métaliques, la réparation et l'installation des machines et équipements et la production d'autres véhicules et équipements (8,6 % chacun) ; la production de produits en métal finis et la fabrication de machines et équipements occupent la troisième place (4,3 % chacun). »

Le document ne mentionne pas l'industrie de l'extraction de l'amiante, pour une bonne raison. L'usine intégrée d'Uralasbest est un géant industriel situé près du centre industriel d'Asbest. L'usine introduit sans cesse des technologies modernes afin d'assurer la sécurité de ses employés sur leur lieu de travail dans le cadre de sa politique d'utilisation contrôlée du chrysotile. Les ouvriers qui manipulent le minerai d'une manière ou d'une autre reçoivent un équipement de protection personnelle. Les lieux de travail sont dotés de puissants systèmes de purification et l'usine soumet régulièrement ses employés à des examens médicaux complets. Aucun cas de maladie professionnelle n'a été enregistré dans l'usine en 2018.

Une situation similaire est observée en ce qui concerne les maladies liées à l'amiante, c'est-à-dire qu'aucune maladie de ce genre n'a été détectée chez les habitants d'Asbest et ses environs. Ce point doit être particulièrement souligné, compte tenu de la campagne de grande ampleur qui a été diffusée par le passé, visant à discréditer l'utilisation du chrysotile. Le principal argument des opposants est leur affirmation que l'industrie du chrysotile affiche un taux élevé de maladies professionnelles et accroît la pollution environnementale.

L'étude réalisée par les experts du Rospotrebnadzor mentionne que les principales causes des maladies professionnelles sont l'utilisation d'équipements obsolètes et la négligence sur le lieu de travail. À Uralasbest, la statistique de zéro maladie professionnelle s'explique par le grand professionnalisme de ses travailleurs. Uralasbest impose les mêmes normes strictes en matière de qualité et de sécurité à la fois aux produits manufacturés et à l'élimination des déchets industriels.

