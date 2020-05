Statistische resultaten tonen de tijdigheid en effectiviteit van de Chinese maatregelen tegen COVID-19

Dr. Zhou is van mening dat de verspreiding van COVID-19 verder bewijst dat we in een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid leven, met gemeenschappelijke voordelen en risico's. Om het doel van het maximaliseren van de voordelen en het minimaliseren van de risico's te bereiken, zijn internationale samenwerking en wederzijdse steun vereist voor zowel preventie als beheersing van de pandemie en tevens voor de bescherming van de wereldwijde industriële keten.

De ervaring van China heeft geleid tot waarschuwingen voor de wereld op het gebied van twee aspecten

Zhou zei dat sinds het uitbreken van COVID-19, de inspanningen en de geest van het Chinese volk, zoals de geest van zelfopoffering, de kijk op de algemene situatie en gecoördineerde acties, de kracht en solidariteit van het Chinese volk hebben aangetoond en heel veel tijd hebben gewonnen voor de wereld om de verspreiding van COVID-19 in te dammen.

Dr. Zhou merkte op dat China tegelijkertijd de wereld heeft gewaarschuwd voor twee aspecten op basis van de statistische resultaten.

Ten eerste, tijdens de strijd tegen COVID-19 verkreeg China uit de eerste hand pathologische gegevens, waardoor de wereld goed geïnformeerd was over het feit dat COVID-19 zich zeer snel over de hele wereld verspreidde. Ten tweede moest China heel strenge maatregelen nemen om de situatie te voorkomen en te beheersen door middel van stadsvergrendeling; deze gedurfde maatregelen waren een waarschuwing voor de rest van de wereld.

China heeft tijd gewonnen voor de wereld om COVID-19 te bestrijden met ervaring uit de eerste hand

Virussen respecteren geen nationale grenzen en veel landen hebben in het verleden besmettingsrampen meegemaakt. Dr. Zhou benadrukte ook dat China een bijdrage heeft geleverd aan de wereld.

Eerst en vooral om tijd te winnen voor de wereld om zich voor te bereiden op het omgaan met COVID-19. Het lab van Zhou Weisheng voert sinds het begin van de epidemie onderzoek uit naar de beleidsinitiatieven van verschillende landen. Zijn onderzoeksteam wil ervaringen en lessen samenvatten door middel van een kwantitatieve analyse gericht op betere preventie in de toekomst.

Zhou gaf een gedetailleerd overzicht van de resultaten van zijn onderzoek in de zin dat er twee modi van uitbraak zijn. Modus A (Gebied A) is de Cruiseschipmodus (zoals het Diamond Princess cruiseschip, dus de snelle uitbraak van de infectie in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid). Modus B (Gebied B) is de Urbane modus (Wuhan in China, Italië, enz.). Uit de statistische analyse bleek dat in Modus A de incubatieperiode vanaf de detectie van het eerste geïnfecteerde geval tot het uitbreken van infectie ongeveer 7 dagen bedraagt. In Modus B bedraagt de incubatietijd vanaf de detectie van het eerste geïnfecteerde geval tot het uitbreken van de infectie ongeveer 30 dagen. Met andere woorden, het is uiterst belangrijk om binnen een maand na de ontdekking van het eerste besmette geval beslissende maatregelen te nemen.

Volgens de tijdlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie wat betreft COVID-19 meldde de Stedelijke Gezondheidscommissie van Wuhan in China op 31 december 2019 een cluster van gevallen van longontsteking in Wuhan, provincie Hubei. Uiteindelijk werd een nieuw coronavirus geïdentificeerd. En op 23 januari 2020 nam China een reeks beslissende preventie- en controlemaatregelen, die gekenmerkt werden door de vergrendeling van de stad Wuhan. In het kader van deze voorheen onbekende pandemie heeft China zijn best gedaan om zonder vertraging tegen COVID-19 te vechten.

Wu Zunyou, hoofd epidemiologie bij het Chinese Centrum voor Ziektecontrole en -Preventie, merkte op dat China informatie heeft gemeld aan de Wereldgezondheidsorganisatie over de uitbraak (3 januari). Op diezelfde dag begon China de Verenigde Staten te informeren over de longontsteking van onbekende oorzaak. Vanaf 3 januari heeft China de WHO, relevante landen en regio's regelmatig op de hoogte gebracht van de longontsteking van onbekende oorzaak. Op 12 januari deelde China de genoomsequenties van het nieuwe coronavirus tijdig met de WHO en andere landen, voegde Wu hieraan toe.

In antwoord op COVID-19 heeft China op een open, transparante en verantwoorde manier relevante informatie en ervaringen gedeeld en internationale samenwerking gestimuleerd.

Chinees-Amerikaanse samenwerking is de 'beste optie' voor iedereen

In dat urgente scenario had China geen eerdere ervaring en moest het land preventie- en controlemaatregelen nemen met zorgvuldige proeven. Andere landen kunnen op hun eigen manier maatregelen treffen en daarbij rekening houden met de ervaring van China.

De VS heeft nu de meeste COVID-19 gevallen in de wereld, met meer dan een miljoen bevestigde gevallen.

"Als 's werelds grootste ontwikkelde land, moeten de Verenigde Staten de wereld leiden en ondersteunen voor de effectieve preventie en controle op basis van China's ervaring. Sommige landen hebben het belang van China's ervaring in het voorkomen van de verspreiding van het nieuwe coronavirus onderschat," zei Dr. Zhou.

Hij hoopt oprecht dat China en de Verenigde Staten niet alleen kunnen vechten tegen COVID-19 voor hun eigen volk, maar ook kunnen samenwerken om de wereld, met name de ontwikkelingslanden, doorheen de moeilijkheden te leiden en de catastrofale uitdaging te overwinnen.

"Het bepalen van de oorsprong en route van besmetting met het nieuwe coronavirus vereist wetenschappelijk en objectief onderzoek. De regio waar de besmettingsinformatie voor het eerst openbaar werd gemaakt, is niet noodzakelijk de oorsprong van het nieuwe coronavirus. Het is mogelijk dat andere getroffen gebieden niet zijn bekendgemaakt of dat de patiënten in deze gebieden zijn behandeld voor andere ziekten zoals influenza. Het zoeken naar de oorsprong van het nieuwe coronavirus moet worden ondersteund door solide wetenschappelijk bewijs en intensief onderzoek. Elk land in de wereld heeft hierin dezelfde verantwoordelijkheid," benadrukte Dr. Zhou Weisheng tot slot.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1162315/Zhou_Professor.jpg

SOURCE Science and Technology Daily