Статуя Христа-Искупителя получила маску для защиты от COVID-19

"Статуя Христа-Искупителя в очередной раз предстала перед нами как истинный символ формирования коллективного сознания во благо сохранения жизни", - прокомментировал преподобный отец Омар, настоятель Храма Христа-Искупителя.

Использование защитных остается одной из рекомендуемых мер профилактики распространения нового коронавируса. Эта мера соответствует результатам новейших медицинских исследований, доказывающих высокую степень заразности бессимптомных носителей болезни, что обуславливает необходимость использования средств индивидуальной защиты даже теми людьми, у которых нет лихорадки, боли в горле или других проявлений заболевания. Таким образом, данная инициатива имеет важное значение для снижения темпов распространения вирусов при социальных контактах.

Todos pela Saúde (Все во имя здоровья)

Кампания, мотивирующая людей носить защитные маски, является частью инициативы Todos pela Saúde, целью которой является борьба с новым коронавирусом и смягчение его последствий для бразильского общества. Инициатива, охватывающая четыре направления - информирование, защиту, медицинский уход и возобновление нормальной деятельности, - предполагает широкий спектр мер: от предоставления методического руководства и оптимизации существующих программ до закупок медицинского оборудования, подготовки персонала, приобретения и распределения необходимых материалов.

Крупнейший латиноамериканский банк Itaú выделил 200 млн долл. США на финансирование деятельности Todos pela Saúde. Управление этими средствами будет осуществлять группа специалистов во главе с доктором Пауло Чапчапом (Paulo Chapchap), хирургом клиники при Университете Сан-Паулу и директором одной из крупнейших больниц Бразилии Hospital Sírio Libanês. Эта команда уже работает над определением приоритетных направлений финансирования, стремясь подкреплять стратегические решения необходимыми научно-техническими ресурсами.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1163363/Christ_the_Redeemer_gets_mask_light.jpg

SOURCE Todos pela Saúde