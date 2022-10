Stavian Chemical innove avec sa solution de « guichet unique » pour l'industrie mondiale des plastiques au salon K 2022

DÜSSELDORF, Allemagne, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Stavian Chemical , 22e distributeur mondial de produits chimiques, présente sa solution exceptionnelle de « guichet unique » et une large gamme de polymères, réaffirmant ainsi sa position de leader dans l'industrie mondiale des plastiques, notamment en Europe, au stand C12, hall 7.2 lors du salon K 2022 .

Le salon K 2022 se déroulera du 19 au 26 octobre au parc des expositions de Düsseldorf pour présenter les nouveaux produits et les innovations de tous les secteurs de l'industrie, de la production à la transformation, à l'ingénierie mécanique. Le salon sera guidé par trois thèmes principaux : l'économie circulaire, la protection du climat et la numérisation.

Dans cette optique, le concept de « guichet unique » de Stavian Chemical est une solution commerciale cruciale reliant les raffineries de pétrole et les fabricants de produits chimiques à des centaines de milliers de fabricants de plastique qui contribuent à la croissance durable de chaque partenaire.

Cette solution de « guichet unique », qui comprend 12 solutions commerciales spécifiques, allant du conseil approfondi axé sur le client à l'assistance financière, en passant par l'entreposage, la manutention et le traitement douanier, offre un ensemble de services complets de classe mondiale aux clients et partenaires de Stavian Chemical. Cette offre s'ajoute aux relations stratégiques que la marque entretient avec des groupes pétroliers et gaziers et des sociétés multiindustrielles mondiales de premier plan, ainsi qu'à ses décennies d'expertise dans le secteur de la logistique.

« Le marché européen des plastiques devrait croître d'environ 2 % par an, pour atteindre un volume de 108 milliards de dollars américains en 2031. En tant que distributeur international de polymères et fabricant majeur d'emballages biodégradables respectueux de l'environnement et jouissant d'une grande fiabilité dans l'industrie chimique, Stavian Chemical est fier de présenter sa solution de guichet unique au salon K 2022 et de devenir un partenaire stratégique qui soutient la croissance durable des clients européens », a déclaré le représentant de Stavian Chemical.

Démontrant sa valeur pour les clients européens, Stavian Chemical fournit des solutions innovantes et durables pour les clients et les partenaires tout en optimisant les valeurs et la prospérité pour toutes les parties prenantes. En 2021, l'entreprise a développé un réseau de plus de 21 bureaux et 40 entrepôts dans 30 pays. Elle a également servi 14 000 partenaires à travers plus de 100 pays, et cette croissance exponentielle de l'entreprise s'est traduite par un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars américains l'année dernière.

« Stimulée par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA), Stavian Chemical est arrivée en Europe avec une offre solide, en proposant des polymères de première qualité en provenance du Vietnam, de Chine, de Corée du Sud et d'autres pays, à des prix compétitifs. Nous avons également développé un écosystème d'entrepôts sous douane en Europe. Cette expansion est en cours et nous voulons assurer une logistique efficace, le respect des délais et la rentabilité non seulement sur le marché européen mais aussi pour nos clients dans le monde entier », a-t-il ajouté.

À propos de Stavian Chemical

Fondée en 2009 et basée à Hanoï, au Vietnam, Stavian Chemical, membre du groupe multinational et multisectoriel Stavian Group, est un distributeur mondial de produits chimiques et l'un des principaux fabricants d'emballages plastiques biodégradables respectueux de l'environnement. Stavian Chemical propose une solution exceptionnelle de « guichet unique » dans le domaine du commerce interentreprises et une connectivité mondiale sans faille avec ses bureaux dans le monde entier.

Récompensée par plusieurs distinctions, notamment le titre de 22e plus grand distributeur de produits chimiques dans le monde et de 6e plus grand distributeur dans la région Asie-Pacifique, décerné par l'Independent Chemical & Energy Market Intelligence (ICIS) en 2021, et plus récemment le prix de l'excellence d'entreprise aux Asia Pacific Enterprise Awards 2022, Stavian Chemical continuera à paver le chemin dans l'industrie en fournissant des services holistiques et de bout en bout en 2022.

