Stefanie Graf apprécie son rôle d'ambassadrice du Trophée WTA Élite de Zhuhai

Elle a déclaré : « Il est difficile de maintenir un niveau d'excellence tout au long de l'année, mais elles y arrivent. Quand je vois ces jeunes joueuses en particulier, plus libérées, qui veulent la victoire, j'ai l'impression que le niveau est plus homogène. Et c'est ce qui rend tout cela intéressant, vous n'avez aucune certitude. »

Lorsqu'on lui a proposé de dispenser des conseils à l'adolescente Coco Gauff, une jeune prodige américaine à la trajectoire fulgurante, elle a ri.

« Je ne crois pas qu'elle ait besoin d'énormément de conseils », a-t-elle révélé, « il suffit de la voir, elle en profite vraiment sur le court. Cette intensité, ses extraordinaires qualités athlétiques, il faudra vraiment la suivre ces prochaines années. Elle a un style si facile, c'est un diamant brut ! »

Graf est l'ambassadrice du Trophée WTA Élite de Zhuhai depuis 2016. Observer le développement étourdissant de la ville de Zhuhai et du tournoi en lui-même a été une expérience enrichissante pour celle qui a intégré le Temple de la renommée.

« Durant ma carrière, je n'ai jamais eu l'occasion de venir en Chine », a-t-elle confié. « C'est venu un peu plus tard et on voit bien que beaucoup de choses ont changé. »

« Lorsque l'on voit l'engouement pour le tennis ici aujourd'hui, que l'on observe son évolution depuis quelques années, que le tournoi se consolide… L'intérêt pour le tennis s'est accru au point qu'il y a beaucoup plus de tournois dans la région, dont un tournoi ATP dès cette saison », a déclaré Graf, « J'apprécie particulièrement d'être associée à cette croissance, de voir que le tennis grandit ici et se popularise. »

Située dans le delta de la rivière des Perles, l'une des régions les plus développées de Chine, Zhuhai offre un merveilleux panorama et une circulation des plus commodes. Grâce au pont maritime Hong Kong-Macao-Zhuhai récemment terminé, les trois villes sont accessibles en 30 minutes de voiture.

