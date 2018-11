Stefanie Graf, legenda do tênis, retorna a Zhuhai

Na manhã de 3 de novembro, Graf, juntamente com Wang Qiang, a tenista melhore classificada da China, e Elise Mertens, da Bélgica, exibiram seu domínio do esporte em um desempenho incomum e inspirado na pista da Base de Aviação Geral da Indústria de Produção e Pesquisa e Desenvolvimento Geral de Aviões da China (a "base"). Durante o evento, Graf e Wang Qiang sua parceira de dupla, venceram a curta partida de tênis por 7-3. Após o jogo, Stefanie participou de uma conversa com a equipe de produção e de pesquisa e desenvolvimento do avião anfíbio "Kun Long" AG600. Embora sejam de diferentes áreas, esta troca interdisciplinar envolvendo tênis foi interessante. Executivos do Huafa Group, organizadores do evento na base, conversaram com a equipe de produção e de pesquisa e desenvolvimento. Graf e a equipe também trocaram presentes bonitos e expressaram admiração mútua.

A apresentação de tênis foi realizada com o "Kun Long" AG600, novo avião civil grande para fins especiais da China, como pano de fundo. Durante o evento, Graf manejou sua raquete de tênis graciosamente e com confiança, e juntamente com o majestoso "Kun Long" AG600, formaram uma imagem expressiva. Durante a apresentação, foi exibida ao público uma representação visual de como a elegância que está associada com o tênis e as incríveis conquistas tecnológicas da aviação se completam.

Esta é a terceira vez que Graf vai à China como embaixadora global do Life WTA Elite Trophy de Hengqin em Zhuhai. Em 2016, Graf apareceu na Ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai, um marco em Zhuhai que foi elogiada como uma "maravilha do mundo". Vestida em branco, ela era a personificação da elegância, lembrando seus fãs como o tênis é um esporte caracterizado pela graça e beleza dos movimentos quando tenistas se movimentam em uma quadra de tênis. No ano passado, Graf e Pavlyuchenkova, representante das tenistas do torneio, visitaram a Zhuhai Tower, o edifício mais alto da região de Zhuhai-Macau, e ofereceram aos fãs do mundo inteiro, um evento exclusivo de tênis a uma altura de 300 metros. O evento também demonstrou o empenho do Huafa Group e do Life WTA Elite Trophy de Hengqin em Zhuhai em promover o desenvolvimento do tênis na China. Nos últimos três anos, a graça de Graf na quadra e sua habilidade de jogar tênis em contraste com o mar azul e o céu celeste de Zhuhai formaram uma imagem clássica e expressiva. Graf tornou a cidade de Zhuhai e seu encanto romântico conhecidos no mundo.

