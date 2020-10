Stellwagen annonce son nouveau nom de marque : Seraph Aviation Group

Ayant récemment annoncé le rachat de l'actionnaire majoritaire du groupe et ayant reçu le soutien d'importants investisseurs institutionnels, à savoir ECN Capital Corp., SPF Investment Management, Almada Inc. et Medalist Partners, Seraph Aviation Group continuera de mettre en œuvre sa stratégie axée sur les piliers de sa plateforme de services de gestion d'aéronefs, de gestion des capitaux et de financement aéronautique. Cette plateforme s'appuie sur une technologie de pointe développée par sa société sœur, Aerlytix Limited.

Grâce à sa connaissance approfondie et son expertise en matière d'actifs, de crédit, d'émission d'actions et de montage de prêts dans le secteur de l'aéronautique, Seraph Aviation Group crée des véhicules d'investissement sur mesure conçus pour fournir à ses clients tiers des rendements ajustés au risque supérieurs à la moyenne et fournir un soutien dans la gestion des risques et l'exploitation des occasions, en particulier dans le contexte actuel du COVID-19.

David Butler, PDG de Seraph Aviation Group, a déclaré : « Ce changement de marque et d'identité représente une étape excitante pour l'entreprise. Le fait de réunir la combinaison unique des services de gestion aéronautique et de gestion du capital sous la bannière Seraph Aviation Group est une excellente occasion de démontrer notre expertise et de la mettre en valeur. Cela nous permet de proposer aux clients actuels et potentiels une offre attrayante au sein d'une plateforme intégrée. »

En plus de son siège social à Dublin, Seraph Aviation Group compte des bureaux à Stamford, dans le Connecticut aux États-Unis, à Londres en Angleterre et à Séoul en Corée du Sud.

À propos de Seraph Aviation Group

Seraph Aviation Group est un fournisseur de premier rang de services de gestion d'aéronefs. Le groupe propose une large gamme de services de gestion d'aéronefs et de gestion locative à des clients provenant des secteurs de l'aéronautique, de la fabrication et de la finance. Grâce à sa compréhension approfondie des actifs de l'aviation et des instruments financiers, le groupe crée des véhicules d'investissement sur mesure conçus pour fournir à ses partenaires institutionnels des rendements ajustés au risque supérieurs à la moyenne. Seraph Aviation Group est basé à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux à Stamford, dans le Connecticut, aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, et à Séoul, en Corée du Sud.

