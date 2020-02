Stellwagen livre un deuxième Airbus C295 destiné à des opérations d'aide humanitaire

DUBLIN, 17 février 2020 /PRNewswire/ -- Stellwagen Group a annoncé aujourd'hui la livraison d'un deuxième Airbus C295 à DAC Aviation International, un opérateur humanitaire de premier plan. Ce nouvel avion C295 va venir en renfort des opérations humanitaires que DAC mène en Afrique.

Emmanuel Anassis, président de DAC Aviation, a déclaré : « Le premier appareil C295 s'est avéré très efficace pour servir dans les milieux austères où DAC opère au quotidien, et nous sommes maintenant très heureux d'ajouter un deuxième C295 qui va soutenir nos opérations d'une importance capitale ».

David Butler, président-directeur général de Stellwagen Group, a déclaré : « Nous sommes ravis de livrer le deuxième C295 à DAC Aviation, qui fournit une aide humanitaire indispensable pour sauver des vies. Le premier Airbus C295 s'est révélé être un grand succès et nous sommes vraiment persuadés que cette deuxième livraison apportera autant de valeur ».

L'Airbus C295 est l'avion de prédilection des organisations d'aide humanitaire, en raison de ses performances et de ses capacités supérieures, notamment de sa capacité à décoller et à atterrir sur de courtes distances et à partir ou sur des surfaces rudimentaires. L'Airbus C295 est un avion de transport multi-rôle bi-turbopropulseur fabriqué en Espagne.

Publié au nom de Stellwagen Group par Heneghan.

À propos de Stellwagen Group - www.stellwagengroup.com

Stellwagen Group est un gestionnaire d'actifs spécialisé, qui se consacre à gérer des investissements liés à l'aviation et aux avions pour le compte d'investisseurs institutionnels. Grâce à sa vaste connaissance des actifs et des instruments financiers liés à l'aviation, le groupe crée des vecteurs de placement sur mesure, conçus pour fournir à ses partenaires institutionnels des rendements ajustés en fonction des risques, qui sont supérieurs à la moyenne. Stellwagen Group est basé à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux à Stamford, dans le Connecticut, aux États-Unis, à Londres, en Angleterre et à Séoul, en Corée du Sud.

Related Links

http://www.stellwagengroup.com



SOURCE Stellwagen Group