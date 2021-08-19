STEM奖学金获得者未来计划首惠151学生

华盛顿2021年8月19日 /美通社/ -- STEM奖学金获得者未来计划（FOSSI）非常高兴地欢迎从1700多名申请者中遴选出的首批FOSSI奖学金获得者。 2021年FOSSI奖学金获得者来自全国28个州，计划在17所历史悠久的黑人学院和大学（HBCU）中攻读各种独特专业。

FOSSI由美国化学理事会（ACC）、美国化学工程师协会（AIChE）、Chemours公司和HBCU Week Foundation于2020年启动，是一项覆盖全美国的化学行业计划，为在黑人学院和大学（HBCU）中攻读科学、技术、工程和数学（STEM）学位的学生提供奖学金。FOSSI还为这些学生创造了参与40多家赞助公司的领导力开发、辅导和实习的机会。

“为今年的‘STEM奖学金获得者的未来’计划选出的151名学生代表了全国一些最聪明、最具雄心壮志的学生，我们很高兴能够对他们的成就进行表彰和奖励，”Chemours公司董事会主席兼FOSSI创始主席Mark Vergnano表示，

“从应对气候变化到加强我国的基础设施和确保我国免遭网络攻击等方面，当今世界面临着巨大的挑战。 我们奖学金获得者的技能、天赋和不同背景将有助于解锁创新解决方案，让世界成为一个对我们所有人都更美好得地方。”Vergnano继续说道。

这些奖学金获得者应邀参加了7月30日的虚拟欢迎庆典，倾听了FOSSI创始合作伙伴的演讲、奖学金获得者彼此之间以及和FOSSI赞助商建立了联系、同时还倾听了 北卡罗来纳州立大学工程学院化学工程教授兼院务促进副主任Christine Grant博士发表的主题演讲。Grant女士还是STEM Resilience的创始人，该机构为寻求STEM职业生涯的个人提供资源，她同时还担任AIChE现任会长。

在接受FOSSI奖学金时，霍华德大学未来的环境科学专业学生Nia Richardson表示： “这项奖学金将对我的教育产生巨大影响。借助这笔对我职业生涯的巨大投资，再加上有一群人帮助指导我的发展，在学校中取得好成绩就是理所当然的了。”

FOSSI最初的宏伟目标是资助150名奖学金获得者，目前已经超越该目标，并将在未来几年力争为1000名学生提供支持。2022年FOSSI奖学金申请将于10月1日开放。

了解有关FOSSI的更多信息，请访问FutureofSTEMscholars.org 。

关于STEM奖学金获得者未来计划

‘STEM奖学金获得者未来计划’由美国化学理事会、Chemours公司、美国化学工程师协会（AIChE）和HBCU Week Foundation于2020年创立。 FOSSI是一项全国性化学工业计划，为在历史悠久的黑人学院和大学（HBCU）攻读科学、技术、工程和数学（STEM）学位的学生提供奖学金，帮助消除历史上代表性不足群体的财务障碍。在化学制造商和相关行业利益相关者的赞助下，FOSSI每年为奖学金获得者提供10,000美元，为期四年，并将在这些学生与该计划的参与公司的领导力发展、辅导和实习机会之间建立联系。迄今为止，FOSSI已筹集超过1100万美元，并赞助了151笔奖学金。了解更多信息，请访问FutureofSTEMscholars.org。

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