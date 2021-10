Stemmen op de geheel nieuwe emissievrije voertuigen van LA Auto Show nu geopend

Consumenten wordt verzocht om de beste emissievrije voertuigen te kiezen

LOS ANGELES, 13 oktober 2021 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show), het toonaangevende evenement op het gebied van auto's en lifestyle, kondigde vandaag aan dat de stem van het publiek voor de inaugurele emissievrije onderscheidingen - THE ZEVAS™ - nu is geopend. Het Signature prijzenprogramma stelt meer dan 90 van de nieuwste emissievrije voertuigen (ZEV's) in de schijnwerpers, die verkrijgbaar zijn in de verkoop of als voorbestelling en voldoen aan de normen van Californië.

Liefhebbers, influencers en shoppers uit Los Angeles en daarbuiten worden verzocht om in negen categorieën op hun favoriete emissievrije voertuigen te stemmen, waaronder Compact, Coupe, Crossover (meer/minder dan 50k dollar), Hatchback/Van/Wagon, Sedan (meer/minder dan 60k dollar), Sport Utility Vehicle en Truck. Stemmen is mogelijk vanaf dinsdag 12 oktober tot en met woensdag 20 oktober; ga om uw stem uit te brengen naar https://www.laautoshow.com/thezevas.

"Naast de jaarlijkse familietraditie is onze beurs dè plek waar consumenten komen, om hun volgende voertuig te spotten en alvast uit te kiezen", zegt Lisa Kaz, CEO en eigenaar van de LA Auto Show. "Het enige prijzenprogramma in zijn soort, THE ZEVAS, biedt invloedrijke bezoekers en fans van LA Auto Show de kans om die voertuigen uit te kiezen, waar ze het meest enthousiast over zijn. Wij kijken ernaar uit om in november bekend te maken welke emissievrije modellen ons publiek het meest aanspreken."

THE ZEVAS ontstond uit de toenemende interesse van consumenten in elektrische voertuigen. Eerder dit jaar hield de LA Auto Show een enquête onder de aanwezigen en een overweldigende meerderheid wilde emissievrije voertuigen graag persoonlijk leren kennen en ervaren. Terwijl Californië en de VS streven naar een emissievrije toekomst, meet dit eerste autoshow-prijzenprogramma in zijn soort het consumentenvertrouwen in de belangrijkste auto-aankoop- en EV-markt van het land (volgens JD Power 2021). THE ZEVAS versterken de stem van het winkelend publiek over wat de topmodellen zijn in elke productcategorie.

Op de langverwachte LA Auto Show in november zijn veel van 's werelds beste emissievrije voertuigen te zien. De kiezers kunnen een keer per categorie stemmen. THE ZEVAS Award-finalisten worden begin november aangekondigd; de winnaars worden op 16 november bekendgemaakt. Genomineerden, finalisten en winnaars worden uitgenodigd voor een exclusief evenement ter ere van THE ZEVAS op 17 november op de media- en industriedagen van AutoMobility LA—LA Auto Show.

Voor meer informatie over THE ZEVAS en om te stemmen, ga naar https://www.laautoshow.com/thezevas.

De LA Auto Show opent haar deuren voor het publiek van 19 tot 28 november in het Los Angeles Convention Center. Tickets zijn nu in de verkoop en verkrijgbaar bij laautoshow.com/tickets.

Ga voor aanvullende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show, inclusief media en referenties uit de branche, naar: AutoMobilityLA.com en LAAutoShow.com.

AutoMobility LA en de LA Auto Show zullen worden gehouden in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen, vereist door het Los Angeles County Department of Public Health.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

opgericht in 1907. De show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen erkend als één van de meeste invloedrijke shows wereldwijd. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draagt vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Over THE ZEVAS

THE ZEVAS™ zijn de officiële onderscheidingen voor elektrische voertuigen van de LA Auto Show, 's lands meest vooraanstaande etalage voor nieuwe, emissievrije voertuigen (ZEV). Het prijzenprogramma, dat in 2021 van start ging, bekroont ZEV's die beschikbaar zijn voor aankoop of voorbestelling in diverse categorieën. De winnaars van THE ZEVAS worden bekendgemaakt tijdens 2021 AutoMobility LA - de pers- en handelsdagen van de LA Auto Show - op dinsdag 16 november. Ga voor meer informatie over THE ZEVAS naar https://www.laautoshow.com/thezevas.

