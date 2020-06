Stenn, entreprise de fintech spécialisée en financement du commerce, élargit et augmente son principal programme de financement à hauteur de 500 millions de dollars grâce à de nouveaux investisseurs importants

LONDRES, 3 juin 2020 /PRNewswire/ -- Stenn, start-up à très forte croissance (scale-up) de financement numérique du commerce, a obtenu la participation de Barclays Bank, Coface SA et Crayhill Capital Management LP dans son dernier cycle d'investissement. Le financement est destiné à son principal programme de financement du commerce, le Stenn Assets Funding, qui s'élève désormais à un demi-milliard de dollars.

Les deux investisseurs et la compagnie d'assurances ont rejoint le programme primé de financement de Stenn, aux côtés des entités de financement actuelles que sont Natixis, également organisatrice du programme, NN Investment Partners et M&G. L'investissement contribue à la croissance continue de Stenn dans le domaine du financement du commerce transfrontalier et fait suite au prix européen « Structured Finance Deal » de l'année 2020 décerné par la revue International Financial Law Review.

Deuxième cycle de financement en un mois pour aider les entreprises pendant la crise de la Covid-19.

Le dernier cycle d'investissement est le deuxième en moins d'un mois pour Stenn. Le 11 mai, la société a clôturé un nouveau programme de 200 millions $ auprès de Crayhill, un gestionnaire de crédit privé et société de prêts adossés à des actifs basé à New York, afin d'étendre ses services de financement numérique du commerce et de mieux accompagner les entreprises dans la stimulation de leurs flux commerciaux internationaux.

Grâce à cette nouvelle capacité, Stenn est à même d'offrir à un plus grand nombre d'entreprises un accès rapide et flexible au financement du commerce transfrontalier à un moment où les fonds de roulement font cruellement défaut.

Le financement entièrement numérique de Stenn est unique dans le commerce international.

Fondée en 2015, Stenn est une société de technologie financière qui fournit un financement entièrement numérique aux acheteurs et aux vendeurs des chaînes logistiques mondiales. Des montants à hauteur de 15 millions $ peuvent être financés et gérés en ligne, des montants plus importants étant disponibles sur demande, ce qui accélère grandement l'accès aux capitaux pour financer les transactions transfrontalières.

L'entreprise soutient le commerce international dans bon nombre de secteurs et contribue ainsi à combler le « déficit du financement du commerce » d'un montant de 1 500 milliards $ identifié par la Chambre de commerce internationale comme un besoin important non satisfait en matière de financement du commerce mondial.

Stenn a connu une forte croissance depuis son lancement et est désormais un acteur de premier plan du financement du commerce transfrontalier. L'entreprise propose son financement aux exportateurs de 178 pays, ce qui permet à un plus grand nombre d'entreprises d'accéder au financement et d'accélérer le rythme de leurs affaires.

Greg Karpovsky, fondateur de Stenn, a commenté à ce sujet : « Nous constatons que les chaînes logistiques risquent de se désagréger en raison de la pandémie de coronavirus. Les entreprises ont dû épuiser leurs réserves de liquidités pour passer le cap du confinement et ont désormais besoin de fonds de roulement pour relancer leurs activités. Ce financement arrive à un moment crucial pour les entreprises que nous soutenons et la participation d'investisseurs d'une telle qualité à l'expansion de ce programme témoigne de notre vision stratégique visant à injecter des liquidités dans les chaînes logistiques mondiales. Grâce à notre programme Stenn Direct Funding récemment annoncé, nous sommes particulièrement bien placés pour aider nos clients à stimuler leurs flux commerciaux internationaux et à accélérer la reprise mondiale ».

Chris Rigby, responsable mondial des finances et des marchés des capitaux chez Stenn, a commenté pour sa part : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu une augmentation et un élargissement du principal programme de financement des créances de Stenn. En dépit du récent bouleversement survenu dans les marchés des capitaux mondiaux en raison de la pandémie de Covid-19, Stenn s'est non seulement montrée capable de développer une architecture de financement innovante et évolutive, mais aussi d'attirer et de retenir les capitaux d'un groupe de banques et d'investisseurs institutionnels de premier plan mondial ».

Frédéric Bourgeois, directeur général de Coface Royaume-Uni et Irlande, a commenté : « Coface se réjouit de rejoindre Stenn International et ses bailleurs de fonds dans cette nouvelle phase de leur développement, à un moment où l'accès au financement du commerce est essentiel pour la plupart des économies du monde. Ces besoins croissants représentent des opportunités de financement que nous sommes heureux d'accompagner ».

Emmanuel Issanchou, responsable mondial des crédits structurés et des solutions chez Natixis, a déclaré : « Partenaire de longue date de Stenn depuis 2018, Natixis peut se targuer d'avoir accompagné l'élargissement et la montée en puissance du principal programme de financement de l'entreprise. Dans les conditions économiques actuelles plus que jamais difficiles, l'offre de Stenn apporte un net avantage à ses clients en leur permettant d'accéder rapidement aux financements dont ils ont besoin pour soutenir leurs transactions internationales ».

À propos de Stenn International Ltd :

Stenn International Ltd. est une société de technologie financière et de données basée au Royaume-Uni, qui apporte un financement souple aux entreprises prenant part au commerce transfrontalier. Les solutions de financement du commerce de Stenn peuvent être assurées et gérées en ligne, ce qui accélère l'accès aux liquidités pour les exportateurs, tout en permettant aux importateurs d'acheter dans des conditions de comptes ouverts. Ces pratiques innovantes permettent à Stenn de financer des secteurs et des régions dont les besoins en matière de commerce international sont actuellement insatisfaits.

Stenn exerce ses activités dans le monde entier et dispose de bureaux à Buenos Aires, Los Angeles, New York, Miami, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf, Berlin, Mumbai, Singapour, Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Qingdao et Shanghai. Pour en savoir plus, veuillez consulter stenn.com ou suivre Stenn sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

