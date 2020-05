Stenn schließt neues 200 Millionen USD Programm zum Ausbau digitaler Handelsfinanzierungsdienste ab

LONDON, 11. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Stenn International Ltd., ein Daten- und Technologieunternehmen für die Finanzwelt, das für Käufer und Verkäufer in den globalen Lieferketten innovative Online-Lösungen anbietet, gab heute den Abschluss einer neuen 200 Millionen USD starken Finanzierungsfazilität von Crayhill Capital Management LP ("Crayhill") bekannt, einem privaten Kreditmanager und Asset-basierten-Kreditgeber mit Sitz in New York. Diese Fazilität stärkt das vorhandene, mit Auszeichnungen bedachte Verbriefungsprogramm für Debitoren von Stenn, mit dem international tätige Handelsunternehmen finanziert werden können.

Das neue Programm „Stenn Direct Funding" enthält ein beträchtliches Akkordeon-Fazilitätsmerkmal und wurde so konzipiert, dass es mithilfe der Online-Finanzierungstechnologie von Stenn neuen und bestehenden Kunden den Zugriff auf Betriebskapital erleichtert. Die neue Fazilität trägt dazu bei, dass von der Coronavirus-Pandemie betroffene internationale Unternehmen über mehr Liquidität und Cashflow-Management verfügen.

Das 2015 gegründete Stenn Unternehmen bietet flexible Finanzierung für den internationalen Handel in einer Vielzahl von Branchen und stellt somit auch eine Lösung für die von der International Chamber of Commerce festgestellten ,Handelsfinanzierungslücke' in Höhe von 1,5 Billionen USD bereit, die als signifikanter unerfüllter Bedarf in der globalen Handelsfinanzierung erkannt wurde.

Greg Karpovsky, Gründer von Stenn, sagt: „Wir freuen uns, unsere Finanzierungspartnerschaft mit Crayhill zu einem Zeitpunkt stärken zu können, zu dem internationale Handelsunternehmen dringend Zugang zu liquiden Mitteln brauchen, um ihren Handel weiter zu betreiben. Stenn ist in der idealen Lage, seinen globalen Kundenstamm in dieser Zeit zu unterstützen. Unsere langfristige Strategie sieht vor, dass wir unseren Kundenstamm und unsere Präsenz weltweit ausbauen, indem wir skalierbare digitale Finanzierungslösungen zusammenstellen und starke Geschäftsbeziehungen mit Kapitalpartnern wie Crayhill anstreben."

Josh Eaton, geschäftsführender Partner bei Crayhill, sagt: „Wir sind sehr erfreut, unsere Partnerschaft mit dem Stenn-Team weiter ausbauen und stärken zu können. Das Unternehmen ist finanzkräftig und verzeichnet ein hohes Wachstum, wobei es sowohl in den Kapitalprogrammen als auch im Serviceangebot den Fokus auf Innovation setzt. Das ,Stenn Direct-Funding-Programm' stärkt die marktführende Position von Stenn auf dem Markt der internationalen Handesfinanzierung."

Chris Rigby, globaler Direktor der Finanz- und Kapitalmärkte bei Stenn, sagt dazu: „Dieses neue von Assets gestützte Programm stellt für Stenn eine bemerkenswerte inkrementierte Finanzierungskapazität auf Verpflichtungsbasis dar, dient jedoch auch der bedeutenden Expansion der Produktsuite und der Reichweite unserer Zuständigkeit bei Stenn. Das Programm selbst ist enorm flexibel und bietet Stenn langfristig gesehen einen größentechnisch anpassbaren, benutzerfreundlichen direkten Marktzugang."

Informationen zu Stenn International Ltd.

Stenn International Ltd. ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Daten- und Technologieunternehmen für das Finanzwesen, das international tätigen Handelsunternehmen eine flexible Finanzierung anbietet. Die Handelsfinanzierungslösungen von Stenn können online gesichert und verwaltet werden, was die Liquidität für Exportlieferanten beschleunigt und gleichzeitig Käufern die Kontokorrentmöglichkeit eröffnet. Diese innovativen Praktiken ermöglichen es Stenn, Finanzierungen in Branchen und Geo-Regionen anzustreben, die im weltweiten Handel gegenwärtig unterversorgt werden.

Stenn unterhält Niederlassungen in Buenos Aires, Los Angeles, New York, Miami, London, Amsterdam, Brüssel, Düsseldorf, Berlin, Mumbai, Singapur, Hongkong, Guangzhou, Hangzhou, Qingdao und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie auf stenn.com oder folgen Sie Stenn auf Twitter , LinkedIn und Facebook .

Informationen zu Crayhill Capital Management

Crayhill Capital Management LP ist ein alternatives Asset-Management-Unternehmen mit Sitz in New York, das sich auf Asset-basierte, private Kreditmöglichkeiten spezialisiert. Das Unternehmen wurde im August 2015 gegründet und ist bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) als Investmentberater eingetragen. Crayhill ist bestrebt, Kapitallösungen durch individuell angepasste Finanzierungsstrukturen anzubieten. Seine Asset-basierten Investmentstrategien beruhen auf tiefgreifenden Kenntnissen aus den jeweiligen Sektoren und Beziehungen in allen strukturierten und spezialisierten Finanzmärkten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.crayhill.com oder senden Sie eine E-Mail an [email protected] .

Related Links

https://stenn.com



SOURCE Stenn International