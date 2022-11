Sterling a Yoti společně uvádějí na mezinárodní trh exkluzivní přenosné řešení pro ověření digitální identity

Společnosti Sterling a Yoti začlení jedinečný pracovní postup ověřování digitální identity do procesu přijímání zaměstnanců v regionu EMEA a APAC.

Tento krok pomůže posílit kontroly před nástupem do zaměstnání společnostem na celém světě.

Partneři také zavedou bezpečné digitální identity pro kandidáty, které lze sdílet s dalšími podniky a organizacemi pro různé účely.

NEW YORK, 10. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Sterling (NASDAQ: STER), přední poskytovatel řešení pro prověřování spolehlivosti a identity, se spojuje se specialistou na digitální identitu společností Yoti pro efektivnější analýzu informací o budoucích zaměstnancích a rozšíření služeb digitální identity. Tato spolupráce spojuje více než 45 let zkušeností společnosti Sterling v oblasti kontrol spolehlivosti s inovativní technologií ověřování identity společnosti Yoti. Globální partnerství umožní rozšířit služby společnosti Sterling v oblasti digitální identity v regionu EMEA a APAC a urychlit její vizi vytváření přenosných identit kandidátů se zaměřením na ochranu soukromí.

Yoti is a digital identity technology company that makes it safer for people to prove who they are, verifying identities and trusted credentials online and in-person. They now provide verification solutions across the globe, spanning identity verification, age verification, document eSigning, access management, and authentication. For more information, please visit www.yoti.com.

Partnerství mezi společnostmi Sterling a Yoti umožní začlenit unikátní metodu digitálního ověřování totožnosti přímo do procesu přijímání zaměstnanců, což zaměstnavatelům umožní uplatnit přístup "identita především", kdy je totožnost kandidáta ověřena před provedením dalších prověrek a před samotným přijetím do zaměstnání. Výsledkem je kvalitnější prověření kandidátů před nástupem do zaměstnání, snížená nebo zcela odbouraná potřeba používat fyzické doklady a zjednodušený proces přijímání i nástupu do zaměstnání jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Kandidáti, kteří ověří svou totožnost prostřednictvím systémů společností Sterling a Yoti, si navíc budou moci snadno vytvořit bezpečnou a opakovaně použitelnou digitální identitu. Po jednorázovém ověření identity pak budou moci v pouhých několika sekundách sdílet své údaje s dalšími podniky pro mnohem jednodušší ověřování. Takto vytvořená digitální identita poslouží uživatelům také při budoucích náborech, ověřování věku i v dalších procesech, které vyžadují ověření totožnosti.

„Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností Yoti, mezinárodním lídrem v oblasti ověřování digitální identity, a nabídnout tak přístup k identifikačním službám společnosti Sterling zaměstnavatelům po celém světě," řekl generální ředitel společnosti Sterling Josh Peirez. „Toto partnerství poskytne našim klientům exkluzivní, plně integrované řešení pro digitální identitu, které zefektivní a zjednoduší ověřování identity a zvýší přesnost kontrol spolehlivosti v náborových procesech."

Generální ředitel společnosti Yoti Robin Tombs uvedl: „Rádi spojujeme naši technologii ověřování digitální identity s odbornými znalostmi společnosti Sterling v oblasti prověřování spolehlivosti pro vytvoření inovativního, integrovaného řešení digitální identity. Společnostem tak můžeme nabídnout nejkomplexnější, nejbezpečnější a nejefektivnější prověřování kandidátů. Díky přístupu "identita především" si zaměstnavatelé mohou být jisti, že se o práci uchází správná osoba, a těžit z hladkého procesu nástupu do zaměstnání. Naše kontroly digitální identity zefektivní prověřování kandidátů a zvýší efektivitu celého procesu přijímání zaměstnanců."

Plně integrovaný pracovní postup společností Sterling a Yoti je vytvořen na základě opakovaně využitelné digitální identity a standardů ochrany soukromí. Klienti společnosti Sterling a jejich kandidáti získají přístup k této jedinečné možnosti ve všech mezinárodních regionech společnosti Sterling od roku 2023, přičemž první fáze začne ve Velké Británii.

Pro více informací navštivte online centrum pro digitální identitu na webu společnosti Sterling (Sterling's Digital Identity Hub).

Poznámky pro redakci:

Podle nové legislativy lze nyní kontroly práva na práci a DBS provádět digitálně pomocí poskytovatele služeb pro identifikaci (IDSP). Společnost Yoti a její partner Post Office jsou prvním certifikovaným IDSP ve Spojeném království. Společnost Sterling je rovněž certifikovaným poskytovatelem IDSP v rámci britského rámce důvěry pro digitální identitu a atributy pro kontroly práva na práci ve Spojeném království, trestního rejstříku DBS a práva na nájem ve Spojeném království.

O společnosti Sterling

Společnost Sterling (NASDAQ: STER) - přední poskytovatel služeb v oblasti ověřování spolehlivosti a identity - pomáhá více než 50.000 svých klientů budovat kulturu zaměřenou na lidi a postavenou na základech důvěry a bezpečnosti prostřednictvím svých služeb prověřování spolehlivosti a identity. Díky technologicky vyspělým službám společnosti Sterling mohou organizace v nejrůznějších odvětvích vytvářet skvělé prostředí pro své pracovníky, partnery i zákazníky. Společnost Sterling působí po celém světě a v průběhu dvanácti měsíců do 31. prosince 2021 uskutečnila více než 95 milionů rešerší. Navštivte nás na adrese sterlingcheck.com/.

O společnosti Yoti

Yoti je technologická společnost zabývající se digitální identitou, která umožňuje lidem bezpečněji prokázat, kdo jsou, a ověřuje jejich totožnost a oprávnění online i osobně. V současné době poskytuje po celém světě řešení pro ověřování totožnosti a věku, elektronické podepisování dokumentů, správu přístupu a autentizaci. Ve Velké Británii Yoti spolupracuje se společností Post Office na urychlení přijetí digitální identity v celostátním měřítku zahrnujícím 11.500 poboček Post Office, online i další kanály. Bezplatnou aplikaci Yoti si po celém světě stáhlo více než 12 milionů lidí. K dispozici je v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, portugalštině a polštině. Společnost Yoti je certifikována podle normy ISO/IEC 27001:2013 pro služby ověřování totožnosti a má certifikát ISAE 3000 (SOC 2) typu 2 pro technické a organizační bezpečnostní procesy. Další informace naleznete na adrese www.yoti.com.

Kontakty:

Sterling

Investoři:

Judah Sokel

[email protected]



Média:

Jamie Serino

[email protected]

Yoti

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/391492/Sterling_Talent_Solutions_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1941993/Yoti.jpg

SOURCE Sterling