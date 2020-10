Sterling and Wilson construira une centrale hybride à stockage d'énergie solaire au Niger

LAGOS, Nigéria, 23 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Sterling and Wilson Pvt Ltd (SWPL), leader indien de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC), a annoncé aujourd'hui que sa division Hybrid & Energy Storage (HES), en partenariat avec la société française Vergnet et SNS Niger, a signé un contrat EPC pour la construction d'une centrale hybride à batteries photovoltaïques solaires et groupe électrogène diesel à Agadez, au Niger, en Afrique de l'Ouest. Présenté par The Nigerian Electricity Company (NIGELEC), le projet comprend un système de stockage d'énergie à batterie (BESS) de 18,9 MWp + 11,55MWh/3,0 MVA + un groupe électrogène diesel de 6,54 MVA (2,18 x 3 MVA) avec un poste de 20 kV et une ligne d'évacuation jusqu'au poste de Nigelec à Agadez. Le consortium sera également responsable d'un service d'exploitation et d'entretien (E&E) de deux ans de la centrale.

Le projet comprend également la réhabilitation du réseau électrique de la ville d'Agadez, qui ne permet pas l'évacuation de l'électricité à destination et à l'intérieur de la ville, et l'électrification du village voisin de Tibinitene.

Prenant la parole à cette occasion, M. Deepak Thakur, chef de la direction, Hybrid & Energy Storage, Sterling and Wilson, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir concrétisé un autre projet prestigieux en Afrique après la mise en service de la première centrale hybride de stockage solaire du Nigeria, qui est également le plus grand système de stockage d'énergie par batterie du continent. Les solutions énergétiques hybrides présentent un énorme potentiel, car de nombreuses entreprises de production et de distribution d'électricité dans des régions comme l'Afrique se tournent vers les énergies renouvelables. »

« En tant que l'un des principaux fournisseurs de solutions EPC clés en main à l'échelle mondiale, avec une expertise en gestion de projet, en ingénierie et en livraison de plus de 11 GW d'énergie diversifiée dans toutes les régions, en collaboration avec nos partenaires du consortium, nous nous engageons à livrer ce projet dans les délais prévus, en se conformant pleinement aux normes rigoureuses de qualité et de sécurité », a ajouté M. Deepak Thakur.

À propos de Sterling and Wilson Pvt Ltd.

Sterling and Wilson Pvt Ltd (SWPL) est l'une des principales sociétés indiennes d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). Son portefeuille diversifié comprend les éléments suivants : services MEP (génie mécanique, électrique et de santé publique), centre de données, transmission et distribution, cogénération, systèmes hybrides et stockage de l'énergie, groupe électrogène diesel.

SWPL est présent dans plus de 30 pays à travers le monde, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, dans les Amériques et en Australie. La société est passée d'un chiffre d'affaires de 2 245 crores en 2012 à 12 207 crores en 2019.

