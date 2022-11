Sterling s'associe à Yoti pour lancer une solution exclusive d'identité numérique portable à l'échelle internationale

Sterling et Yoti intégreront un flux de travail unique de vérification de l'identité numérique au processus d'embauche dans les régions EMEA et APAC

Cette initiative permettra de renforcer les vérifications préalables à l'emploi pour les entreprises du monde entier

Les deux sociétés introduiront également des identités numériques sécurisées pour les candidats, qu'ils pourront partager avec d'autres entreprises et organisations pour de multiples usages

NEW YORK, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sterling (NASDAQ: STER), un important fournisseur de solutions de vérification d'antécédents et d'identités, s'associe à la société d'identité numérique Yoti, afin de simplifier les vérifications d'antécédents et de développer leurs solutions d'identité numérique. Cette collaboration réunit plus de 45 ans d'expertise de Sterling en matière de vérification d'antécédents avec la technologie innovante de vérification d'identité de Yoti. Ce partenariat mondial permettra à Sterling d'étendre ses capacités en matière d'identité numérique dans les régions EMEA et APAC, et d'accélérer sa vision de la création d'identités portables respectueuses de la vie privée pour les candidats.

Le partenariat Sterling – Yoti permettra d'intégrer un flux de travail exclusif de vérification de l'identité numérique directement dans le processus d'embauche, permettant aux employeurs d'adopter une approche axée sur l'identité, où l'identité d'un candidat est vérifiée avant de procéder à d'autres vérifications des antécédents et avant qu'il soit réellement embauché. Cela renforce les vérifications préalables à l'emploi, réduit ou élimine la nécessité d'utiliser des documents physiques et simplifie l'expérience d'embauche et d'intégration pour l'employeur et le candidat.

En outre, les candidats qui vérifient leur identité via Sterling et Yoti seront en mesure de créer une identité numérique sécurisée et réutilisable de manière transparente. Ils pourront ainsi vérifier leur identité une fois et partager leurs coordonnées avec d'autres entreprises en quelques secondes, ce qui simplifiera le processus de vérification pour les employeurs et les candidats. Les personnes pourront utiliser leur identité numérique pour de futures offres d'emploi, la vérification de l'âge et tout processus nécessitant une vérification d'identité.

« Nous sommes ravis de nous associer à Yoti, un leader international de la vérification d'identité numérique, qui élargit l'accès aux offres d'identité de Sterling aux employeurs du monde entier », a déclaré Josh Peirez, PDG de Sterling. « Ce partenariat offrira à nos clients une solution d'identité numérique exclusive et entièrement intégrée qui rationalisera et simplifiera la vérification d'identité dans les processus d'embauche et améliorera la précision des vérifications d'antécédents. »

Robin Tombs, PDG de Yoti, a déclaré : « Nous sommes ravis de combiner notre technologie de vérification de l'identité numérique avec l'expertise de Sterling en matière de vérification des antécédents pour créer une solution d'identité numérique innovante et intégrée. Nous pouvons offrir aux entreprises les vérifications d'emploi les plus complètes, sécurisées et efficaces. En adoptant une approche axée sur l'identité, les employeurs peuvent être certains que la bonne personne postule pour le poste et bénéficier d'un processus d'intégration fluide. Nos vérifications d'identité numériques simplifieront la vérification des antécédents et amélioreront l'efficacité tout au long du processus d'embauche. »

Sterling et Yoti se sont associés pour créer un flux de travail totalement intégré, entièrement structuré autour de normes réutilisables en matière d'identité numérique et de préservation de la vie privée. Les clients de Sterling et leurs candidats pourront profiter de cette expérience unique dans toutes les régions internationales de Sterling à partir de 2023, la première phase commençant au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus sur le partenariat, veuillez consulter le Digital Identity Hub de Sterling .

Notes aux éditeurs :

En vertu de la nouvelle législation, les vérifications du droit au travail et du DBS peuvent désormais être effectuées numériquement au moyen d'un fournisseur de services d'identité (IDSP). Yoti et son partenaire Post Office sont devenus les premiers IDSP certifiés au Royaume-Uni. Sterling est également un IDSP certifié, en vertu du UK Digital Identity & Attributes Trust Framework, pour les vérifications du droit au travail, du casier judiciaire DBS et du droit à la location au Royaume-Uni.

À propos de Sterling

Sterling (NASDAQ: STER), un important fournisseur de services de vérification d'antécédents et d'identités, aide plus de 50 000 clients à créer une culture humaine fondée sur la confiance et la sécurité. Les services technologiques de Sterling aident les organisations de tous les secteurs d'activité à créer des environnements de travail agréables pour leurs employés, leurs partenaires et leurs clients. Présent dans le monde entier, Sterling a effectué plus de 95 millions de recherches au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2021. Veuillez visiter notre site à l'adresse sterlingcheck.com/ .

À propos de Yoti

Yoti est une société de technologie d'identité numérique qui permet aux gens de prouver qui ils sont, en vérifiant les identités et les justificatifs d'identité de confiance en ligne et en personne. Elle propose désormais des solutions de vérification dans le monde entier, notamment la vérification de l'identité, la vérification de l'âge, la signature électronique de documents, la gestion des accès et l'authentification. Au Royaume-Uni, Yoti s'est associée à Post Office pour accélérer l'adoption de l'identité numérique, avec une présence nationale couvrant 11 500 succursales de Post Office, en ligne et plus encore. Plus de 12 millions de personnes ont téléchargé l'application gratuite Yoti à travers le monde. Elle est disponible en anglais, espagnol, français, allemand, portugais et polonais. Yoti est certifiée ISO/IEC 27001:2013 pour les services de vérification d'identité, ISAE 3000 (SOC 2) Type 2 pour ses processus de sécurité technique et organisationnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.yoti.com .

