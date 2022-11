Sterling v spolupráci so spoločnosťou Yoti uvádza na trh exkluzívne prenosné riešenie digitálnej identity na medzinárodnej úrovni

Spoločnosti Sterling a Yoti integrujú jedinečný pracovný postup overovania digitálnej identity do procesu prijímania zamestnancov v krajinách regiónov EMEA a APAC.

Tento krok posilní kontroly pred nástupom do zamestnania v spoločnostiach na celom svete.

Obe spoločnosti tiež zavedú bezpečné digitálne identity pre kandidátov, ktoré môžu zdieľať s inými podnikmi a organizáciami na rôzne účely.

NEW YORK, 9. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Sterling (NASDAQ: STER), popredný poskytovateľ riešení na overovanie osobného profilu a identity, spolupracuje so spoločnosťou Yoti s cieľom zefektívniť overovanie osobného profilu a rozšíriť svoje riešenia digitálnej identity. Táto spolupráca spája viac ako 45 rokov skúseností spoločnosti Sterling v oblasti preverovania osobných profilov s inovatívnou technológiou overovania totožnosti spoločnosti Yoti. Globálne partnerstvo rozšíri možnosti spoločnosti Sterling v oblasti digitálnej identity v regióne EMEA a APAC a urýchli jej víziu vytvárania prenosných identít pre kandidátov so zameraním na ochranu súkromia.

Partnerstvo spoločností Sterling a Yoti umožní integrovať exkluzívny pracovný postup digitálneho overovania totožnosti priamo do procesu prijímania zamestnancov, čo zamestnávateľom umožní uplatniť prístup „identita v prvom rade", v rámci ktorého sa totožnosť uchádzača overí pred vykonaním ďalších kontrol osobného profilu a pred samotným prijatím do zamestnania. To posilňuje kontroly pred nástupom do zamestnania, znižuje alebo eliminuje potrebu používania fyzických dokumentov a vytvára zjednodušený proces prijímania a nástupu do zamestnania pre zamestnávateľa aj uchádzača.

Okrem toho si uchádzači, ktorí overia svoju totožnosť prostredníctvom služieb Sterling a Yoti, budú môcť bezproblémovo vytvoriť zabezpečenú, opakovane použiteľnú digitálnu identitu. Vďaka tomu budú môcť raz overiť svoju totožnosť a v priebehu niekoľkých sekúnd zdieľať svoje údaje s inými podnikmi, čím sa proces overovania pre zamestnávateľov a uchádzačov zjednoduší. Jednotlivci budú môcť svoju digitálnu identitu používať pri budúcich pracovných príležitostiach, overovaní veku a všetkých procesoch vyžadujúcich overenie totožnosti.

„Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Yoti, medzinárodným lídrom v oblasti overovania digitálnej identity, a rozšíriť tak prístup k ponuke identity spoločnosti Sterling pre zamestnávateľov na celom svete," povedal Josh Peirez, generálny riaditeľ spoločnosti Sterling. „Toto partnerstvo poskytne našim klientom exkluzívne, plne integrované riešenie digitálnej identity, ktoré zefektívni a zjednoduší overovanie identity v procesoch prijímania zamestnancov a zvýši presnosť preverovania osobného profilu."

Robin Tombs, generálny riaditeľ spoločnosti Yoti, povedal: „Sme radi, že sa nám podarilo spojiť našu technológiu overovania digitálnej identity s odbornými znalosťami spoločnosti Sterling v oblasti preverovania osobného profilu a vytvoriť tak inovatívne integrované riešenie digitálnej identity. Spoločnostiam môžeme ponúknuť najkomplexnejšie, najlepšie zabezpečené a najefektívnejšie kontroly v rámci zamestnania. Prijatím prístupu „identita na prvom mieste" si môžu byť zamestnávatelia istí, že o prácu sa uchádza správna osoba, a profitovať z hladkého procesu zapracovania. Naše digitálne kontroly totožnosti zefektívnia preverovanie osobného profilu a zvýšia efektivitu celého procesu prijímania zamestnancov."

Spoločnosti Sterling a Yoti spolupracovali na vytvorení plne integrovaného pracovného postupu, ktorý je celý štruktúrovaný na základe opakovane použiteľných štandardov digitálnej identity a ochrany súkromia. Klienti spoločnosti Sterling a ich kandidáti budú môcť využívať jedinečné skúsenosti v medzinárodných regiónoch spoločnosti Sterling od roku 2023, pričom prvá fáza sa začne v Spojenom kráľovstve.

Viac informácií o partnerstve nájdete na stránkach Centra digitálnej identity spoločnosti Sterling.

Poznámky pre editorov:

Podľa nových právnych predpisov sa kontroly práva na prácu a postupy DBS teraz môžu vykonávať digitálne prostredníctvom poskytovateľa identifikačných služieb (IDSP). Spoločnosť Yoti a jej partner, Poštový úrad, sa stali prvými certifikovanými IDSP v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť Sterling je tiež certifikovaným poskytovateľom služieb IDSP v rámci britského rámca dôveryhodnosti digitálnej identity a atribútov pre kontroly práva na prácu v Spojenom kráľovstve, registra trestov DBS a práva Spojeného kráľovstva na prenájom.

O spoločnosti Sterling

Spoločnosť Sterling (NASDAQ: STER) – popredný poskytovateľ služieb overovania osobného profilu a totožnosti – ponúka overovanie osobného profilu a totožnosti, ktoré pomáha viac ako 50 000 klientom vytvárať kultúru zameranú na ľudí, postavenú na základoch dôvery a bezpečnosti. Technologické služby spoločnosti Sterling pomáhajú organizáciám vo všetkých odvetviach vytvoriť skvelé prostredie pre svojich pracovníkov, partnerov a zákazníkov. Spoločnosť Sterling, ktorá pôsobí po celom svete, vykonala za dvanásť mesiacov do 31. decembra 2021 viac ako 95 miliónov vyhľadávaní. Navštívte nás na stránkach sterlingcheck.com/.

O spoločnosti Yoti

Yoti je spoločnosť zaoberajúca sa technológiou digitálnej identity, ktorá umožňuje ľuďom bezpečnejšie preukazovať svoju totožnosť a overovať totožnosť a dôveryhodné poverenia online aj osobne. V súčasnosti poskytuje overovacie riešenia na celom svete, ktoré zahŕňajú overovanie totožnosti, overovanie veku, elektronické podpisovanie dokumentov, správu prístupu a autentifikáciu. V Spojenom kráľovstve spoločnosť Yoti spolupracuje s Poštovým úradom s cieľom urýchliť zavedenie digitálnej identity s národnou pôsobnosťou, ktorá zahŕňa 11 500 pobočiek pošty, internetové a ďalšie služby. Bezplatnú aplikáciu Yoti si na celom svete stiahlo 12 miliónov ľudí. Je k dispozícii v angličtine, španielčine, francúzštine, nemčine, portugalčine a poľštine. Spoločnosť Yoti je certifikovaná podľa normy ISO/IEC 27001:2013 pre služby overovania totožnosti a podľa normy ISAE 3000 (SOC 2) typu 2 pre svoje technické a organizačné bezpečnostné procesy. Viac informácií nájdete na stránkach www.yoti.com.

