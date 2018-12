Sterlite Power annonce le bouclage financier du projet Arcoverde

SAO PAULO, December 24, 2018 /PRNewswire/ --

BTG et Santander vont être les principales banques du projet

Les tâches de construction sont en cours, en vue d'une mise en service plus rapide que prévu

Sterlite Power, entreprise internationale de transport d'énergie, a annoncé le bouclage financier de son projet Arcoverde au Brésil. Cette clôture a été effectuée avec succès au mois de novembre 2018. Sterlite Power a décroché le projet Arcoverde lors de la vente aux enchères menée par ANEEL en avril 2017 et la concession a été signée en août 2017. Ce projet englobe la construction d'une ligne de transport d'électricité de 139 km, l'édification d'un nouveau site et de deux sous-stations sur un site industriel désaffecté. Maintenant que les autorisations sont en place et que l'acquisition des terrains a été conclue, le projet en est à un stade avancé d'achèvement.

Anuraag Srivatava, directeur financier du groupe Sterlite Power, a déclaré : « Nous sommes vraiment très heureux d'avoir réussi à boucler le financement de ce projet en un court laps de temps. Cela va nous permettre de nous axer sur l'achèvement du projet avant la date prévue, conformément à notre feuille de route. Le partenariat avec les banquiers s'est très bien déroulé et nous les remercions de nous avoir accueillis chaleureusement ».

À propos de Sterlite Power

Sterlite Power est l'un des principaux promoteurs d'infrastructures de transport d'énergie au monde, fort de projets de plus de 12 500 km de circuits et de 20 500 MVA en Inde et au Brésil. Sterlite Power propose également des solutions pour la mise à niveau, l'amélioration et le renforcement des réseaux existants, grâce à un portefeuille de conducteurs électriques, de câbles THT (très haute tension) et OPGW (câbles de garde à fibres optiques), à la pointe du secteur. La société a établi de nouvelles normes qualitatives dans le secteur, grâce à des technologies de pointe et des financements innovants. Sterlite Power parraine également IndiGrid, le premier fonds d'investissement en infrastructures (« InvIT ») du secteur de l'énergie en Inde, coté à la BSE et à la NSE.

Contact avec les médias :

Balaji Krishnaswami

Téléphone : +91 9971757474

Courriel : balaji.krishnaswami@sterlite.com



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.sterlitepower.com

SOURCE Sterlite Power Grid Ventures Limited