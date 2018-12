Sterlite Power décroche un prestigieux projet de transport d'électricité au Brésil

MUMBAI, Inde, December 24, 2018 /PRNewswire/ --

L'investissement de la société dans le secteur du transport d'électricité brésilien dépasse les 2 milliards de dollars américains

Le projet comprend 6 sous-stations, soit 1,544 MVA (mégaVolts-Ampères)

Lors d'un récent appel d'offres pour des projets de transport d'électricité au Brésil, Sterlite Power a remporté le lot 13. Le projet nécessitera un investissement de 0,6 milliard de dollars américains sur trois à cinq ans dans l'État du Rio Grande do Sul, dans le sud du pays. Le portefeuille de Sterlite Power compte désormais 10 projets.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/558206/Sterlite_Power_Logo.jpg )

À propos du Brésil et de l'investissement de la société dans la région, Pratik Agarwal, le PDG de Sterlite Power,a déclaré : « Nous sommes fiers et honorés de faire partie de l'histoire de la croissance brésilienne. Notre engagement à travailler sur les projets de transport d'électricité les plus difficiles qui autonomisent l'humanité a été la pierre angulaire de notre parcours au Brésil. Nous sentons que nous avons un devoir envers cette région et sommes motivés à achever le nouveau projet plus tôt que prévu. »

Rui Chammas, PDG de Sterlite Power au Brésil, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir remporté ce projet lors de cet appel d'offres. Je tiens à féliciter l'ANEEL pour avoir présenté clairement les projets en attente et mené ces passations de marché de manière transparente. Sterlite Power s'est engagée à achever ces projets plus tôt que prévu en mettant à profit un réseau de partenaires et une équipe locale de premier plan. »

Le réseau de transport d'électricité brésilien doit accroître ses capacités de manière significative afin de gérer la transition de l'empreinte de production : depuis une charge de base hydroélectrique et thermique vers une production renouvelable.

À propos de Sterlite Power

Sterlite Power est l'un des principaux promoteurs d'infrastructures de transport d'énergie au monde, fort de projets de plus de 12 500 km de circuits et de 20 500 MVA en Inde et au Brésil. Sterlite Power propose également des solutions pour la mise à niveau, l'amélioration et le renforcement des réseaux existants, grâce à un portefeuille de conducteurs électriques, de câbles THT (très haute tension) et OPGW (câbles de garde à fibres optiques), à la pointe du secteur. La société a établi de nouvelles normes qualitatives dans le secteur, grâce à des technologies de pointe et des financements innovants. Sterlite Power parraine également IndiGrid, le premier fonds d'investissement en infrastructures (« InvIT ») du secteur de l'énergie en Inde, coté à la BSE et à la NSE.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.sterlitepower.com

Contact presse :

Balaji Krishnaswami

Téléphone : + 91-9971757474

Courriel : balaji.krishnaswami@sterlite.com



SOURCE Sterlite Power Grid Ventures Limited