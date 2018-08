Sterlite Power nomme Rui Chammas PDG pour le Brésil

SÃO PAULO, August 24, 2018 /PRNewswire/ --

Sterlite Power nomme Rui Chammas, l'ancien PDG de Biosev, pour diriger ses activités au Brésil. La société dispose d'un portefeuille de neuf projets, soit un investissement de près de 1,7 milliard d'USD dans le pays.

Pratik Agarwal, le PDG du groupe Sterlite Power, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Rui chez Sterlite Brésil. Il dispose d'une vaste expérience en matière de gestion de grandes entreprises dans le secteur de l'énergie. Cette nomination confirme notre engagement fort dans le secteur brésilien du transport d'énergie. »

Rui Chammas a travaillé pendant plus de 11 ans dans l'entreprise pétrochimique brésilienne Braskem. Avant cela, il a été lié pendant 13 ans à Rhodia, la société chimique française. Il est diplômé de l'Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) et titulaire d'un MBA de la Fundação Getúlio Vargas. Il a également suivi un programme de formation pour dirigeants sur la dynamique des affaires à la Sloan School of Management du MIT.

À propos de Sterlite Power

Sterlite Power est l'un des principaux promoteurs d'infrastructures de transport d'énergie au monde, fort de projets de plus de 12 500 km de circuits et de 20 500 MVA en Inde et au Brésil. Sterlite Power propose également des solutions pour la mise à niveau, l'amélioration et le renforcement des réseaux existants, grâce à un portefeuille de conducteurs électriques, de câbles THT (très haute tension) et OPGW (câbles de garde à fibres optiques), à la pointe du secteur. La société a établi de nouvelles normes qualitatives dans le secteur, grâce à des technologies de pointe et des financements innovants. Sterlite Power parraine également IndiGrid, le premier fonds d'investissement en infrastructures (« InvIT ») du secteur de l'énergie en Inde, coté à la BSE et à la NSE.

