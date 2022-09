Sterlite Tech raddoppierà le sue capacità di soluzioni di cavi di fibra ottica per soddisfare la domanda globale di densificazione di rete

PUNE, India e LONDRA, September 20, 2018 /PRNewswire/ --

L'espansione porrà l'azienda tra le maggiori realtà integrate globali nella fibra ottica e cablaggio

Sterlite Tech (BSE: 532374) (NSE: STRTECH), leader globale nella tecnologia end-to-end nelle reti digitali intelligenti, ha annunciato oggi l'aggiunta di 15 milioni di km di fibra alla sua capacità di cablaggi in fibra ottica, raddoppiandola a 33 milioni di km di fibra. Questa espansione posizionerà l'azienda tra i grandi provider globali nella tecnologia della fibra ottica e del cablaggio.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/568301/Sterlite_Logo.jpg )

Il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda ha approvato una spesa capitale di 320 crore di rupie (44 milioni di dollari) per questa espansione, che sarà finanziata con un mix di accantonamenti interni e debito. La capacità potenziata è prevista in linea entro il giugno 2020 in modo graduale.

Coi mercati globali principali che investono in una profonda fibrizzazione per applicazioni di rete hyper-scale come 5G, FTTx e connettività di data centre, questa espansione rafforzerà la posizione di Sterlite Tech come provider leader di soluzioni di reti intelligenti di fibra e su base software.

"Vista la crescita esponenziale dei dati, le società di telecomunicazioni, aziende internet e governi di tutto il mondo stanno cercando soluzioni di rete innovative per connettività hyper-scale. I nostri clienti ci vedono come partner unici di design-costruzione-gestione che sono integrati a parte da fibra e cavi fino a design di rete e soluzioni di software," ha detto il dr Anand Agarwal, AD di Sterlite Tech. "Questo investimento in capacità approfondirà ulteriormente il nostro impegno con i clienti mentre ci affianchiamo a loro per la costruzione della rete."

L'azienda sta ampliando molto rapidamente il suo portafoglio di soluzioni. Recentemente, ha annunciato un'acquisizione del 100% di Metallurgica Bresciana in Italia per l'espansione nei cavi, mentre aveva già annunciato un ampliamento della sua capacità di fibra ottica con un investimento Greenfield. Sterlite Tech sta anche attivamente lavorando a reti a definizione software in ambienti virtualizzati.

Informazioni su Sterlite Technologies:

Sterlite Technologies Ltd (BSE: 532374) (NSE: STRTECH), è un leader tecnologico globale che disegna, costruisce e gestisce reti digitali intelligenti. Sterlite Tech è impegnata coi clienti in più di 100 paesi, con un'offerta di scala web digitale di prodotti, servizi e software. L'azienda ha impianti di produzione di scala mondiale in India, Italia, Cina e Brasile e due centri di Software Delivery in India. Sterlite Tech è la casa dell'unico Centro di eccellenza dell'India per la ricerca sulla banda larga e il Centre for Smarter Networks per le applicazioni di rete di nuova generazione. Tra i progetti intrapresi dall'azienda ci sono reti dati intelligenti a prova di intrusione per le forze armate, banda larga rurale per BharatNet, sviluppo di Smart Cities, e sta impiantando reti ad alta velocità Fibre-to-the-Home (FTTH).

Per maggiori dettagli, visita http://www.sterlitetech.com

Corporate Communications

Sumedha Mahorey

Tel.: +91-22-30450404

Email: [email protected]

Relazioni agli investitori

Vishal Aggarwal

Tel.: +91-20-30514000

Email: [email protected]



SOURCE Sterlite Technologies Ltd