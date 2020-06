Stevanato Group signe un contrat avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pour la fourniture de flacons pharmaceutiques en verre pour 2 milliards de doses de vaccins en cours de développement contre le COVID-19

Dans ce scénario et par le biais de cet accord, Stevanato Group - qui produit 10 milliards d'unités par an, à savoir des systèmes d'administration de médicaments, des emballages primaires en verre stérile ou prêt pour la stérilisation, des pièces diagnostiques et médicaux en plastique, y-compris des produits propriétaires - devient un fournisseur clé pour les programmes de vaccination contre le COVID-19 de CEPI.

Jusqu'à présent, CEPI a travaillé de toute urgence et en coordination avec ses partenaires, en investissant jusqu'à 829 millions de dollars dans neuf vaccins expérimentaux contre le COVID-19. Fondé sur les principes de rapidité, échelle et accès, le portefeuille diversifié de vaccins contre le COVID-19 de CEPI comprend plusieurs approches modernes et innovantes, pour augmenter les chances du monde de trouver un vaccin sûr, efficace et accessible dans le monde entier. L'objectif ultime est d'accélérer le développement d'un vaccin efficace, notamment dans un délai de 12-18 mois.

Les flacons en verre de haute qualité que CEPI a obtenus de Stevanato Group seront à même de contenir 20 doses par flacon (2 milliards de doses au total). En plus de fournir 100 millions de flacons, le Groupe garantira également un accès «prioritaire» à ses lignes de fabrication de flacons en verre fournies par sa société Spami.

Franco Stevanato, PDG de Stevanato Group, dit: «Depuis le début de la pandémie, nous avons activé un groupe de travail agissant sur deux fronts. D'un côté, nous avons adopté toutes les mesures de santé et de sécurité pour protéger notre personnel dans toutes nos activités dans le monde et nous soutenons, par le biais de donations, l'effort sans précédent du personnel hospitalier dans une multitude de structures de soins. Et de l'autre côté, nous avons augmenté de façon proactive notre capacité mondiale pour répondre à la nécessité d'industrialisation du secteur sur une plus grande échelle. Nous sommes fiers de soutenir CEPI dans cet important projet. Nous partageons le même profond sentiment de responsabilité et d'engagement afin d'atteindre notre objectif qui est de relever avec succès ce défi de santé publique, en assurant qu'aucun patient ne soit laissé de côté.»

M. Richard Hatchett, PDG de CEPI, a commenté: «En plus d'accélérer le développement de vaccins expérimentaux contre le COVID-19, CEPI travaille avec des partenaires dans le monde entier pour débuter la fabrication de millions de doses de vaccin et assurer, une fois que la sécurité et l'efficacité d'un vaccin expérimental auront été prouvées, que celui-ci puisse être disponible à ceux qui en ont besoin sans délai.

Pour atteindre cet objectif, CEPI soutient l'approvisionnement des composants essentiels d'emballage de vaccins, y-compris les flacons en verre. Nous sommes donc très heureux de travailler avec Stevanato Group pour garantir des flacons médicaux de haute qualité pour deux milliards de doses de vaccins, en contribuant à optimiser nos efforts pour promouvoir le développement d'un vaccin contre le COVID-19 et mettre fin à cette pandémie aussitôt que possible.»

Créé en 1949, Stevanato Group est le premier concepteur et producteur mondial privé d'emballages primaires en verre pour l'industrie pharmaceutique. Dès ses débuts, le Groupe a développé sa propre technologie de conversion de verre pour respecter les plus hautes normes de qualité. Le Groupe offre un large éventail de capacités spécifiques pour le secteur biopharmaceutique et diagnostique: contenants en verre avec sa marque historique Ompi, composants plastique de haute précision pour usage médical ou diagnostique, fabrication sous contrat pour de dispositifs d'administration de médicaments, systèmes d'inspection visuels, équipements d'assemblage et d'emballage. Le Groupe fournit également des services d'analyse et d'essai pour l'étude de l'intégrité du contenant et du dispositif de fermeture et de l'intégration dans les dispositifs d'administration de médicaments, en rationalisant le processus de mise au point des médicaments. Grâce à son approche de «point de contact unique», Stevanato Group peut offrir une gamme de solutions sans précédent aux sociétés biopharmaceutiques pour accélérer la mise sur le marché et réduire le coût total de d'utilisation.

CEPI est en partenariat innovant d'organisations publiques, privées, philanthropiques et civiles, lancé à Davos en 2017, afin de développer des vaccines pour prévenir les épidémies futures. CEPI a réagi de toute urgence, et en coordination avec l'OMS, à la survenue du COVID-19. CEPI a lancé 9 partenariats pour développer des vaccins contre le nouveau coronavirus. Les programmes entraîneront des plateformes de réponse rapide déjà soutenues par CEPI ainsi que de nouveaux partenariats. Le but est de faire avancer les vaccins expérimentaux contre le COVID-19 au stade des essais cliniques le plus rapidement possible.

Avant la survenue du COVID-19, les maladies prioritaires de CEPI comprenaient le virus Ebola, le virus de Lassa, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le virus Nipah, le virus de la fièvre de la Vallée du Rift et le virus du chikungunya. CEPI a également investi dans des technologies de plateforme qui peuvent être utilisées pour un développement rapide de vaccins et de l'immunoprophylaxie contre des pathogènes inconnus (Maladie X).

