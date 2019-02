Steve Bannon Nomeia Eduardo Bolsonaro como o Líder do "The Movement" na América do Sul

Deputado Brasileiro Bolsonaro irá trabalhar com Lideranças Populistas Nacionalistas na Europa

BRUXELAS, 2º de Fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Eduardo Bolsonaro, Congressista Brasileiro e filho do Presidente Jair Bolsonaro, anunciou que ele representaria a América do Sul no "The Movement", um consórcio de representantes Europeus que apoiam o populismo nacionalista e rejeitam a influência do globalismo fundado pelo Steve Bannon.

"Estou muito orgulhoso de me juntar ao Steve Bannon como líder do "The Movement" no Brasil, representando nações Latino-Americanas. Nós trabalharemos junto com ele pra reconquistar a soberania tomada pelas forças da elite global e expandir o nacionalismo para todos os cidadãos da América Latina," anunciou Bolsonaro.

Bolsonaro é o deputado mais bem votado na história do Brasil, recebendo mais de 1,8 milhões de votos na eleições nacionais de 2018.

"Nós vamos restaurar a dignidade, liberdade, e oportunidade econômica à nossa grande pátria e nossos vizinhos. Vamos caminhar nessa missão de unir as forças nacionalistas. O trabalho do Senhor Bannon na Europa é vital e vamos apoiar sua campanha contra o perigoso Pacto Global de Migração. Poderemos fazer mais unindo forças para promover a prosperidade e nossa cultura ocidental," complementou Bolsonaro.

Liderado pelo ex-Estrategista Chefe da Casa Branca Steve Bannon e seu contraparte Europeu, advogado Belga Mischaël Modrikamen, "The Movement" apoia partidos e candidatos em toda a Europa que promovem o nacionalismo populista em seus respectivos estados e se opõem ao cerceamento da soberania por forças internacionais, na véspera das eleições para o Parlamento Europeu em Maio.

"The Movement" está honrado em receber Eduardo Bolsonaro como um parceiro distinguido, e o Brasil, um aliado importante na América do Sul," disse Bannon. "Estamos juntos em nossa luta pela agenda populista nacionalista e pela a prosperidade e soberania de cidadãos em todo o mundo."

"Com a entrada do Eduardo, "The Movement" está expandindo da Europa até nossos amigos na América do Sul," disse Modrikamen. "Eventualmente, esperamos alcançar cidadãos em todas as nações que se sentem abandonados pela ordem mundial globalista e querem que seus governos reinstituam a soberania."

"The Movement" será lançado oficialmente no seu primeiro comício anual de Bruxelas em Março.

